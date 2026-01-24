Saprissa vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo entre Vladimir Quesada y Amarini Villatoro por el Clausura 2026

Deportivo Saprissa y Cartaginés se verán las caras en el partido que asoma como el más atractivo de la Fecha 4 del Clausura 2026. Los morados llegan con un poco más de aire tras conseguir su primera victoria del torneo (0-1 ante Sporting FC), pero el debate en Tibás sigue abierto: el equipo todavía no termina de convencer desde el juego y Vladimir Quesada continúa bajo la lupa, con un partido que puede ser bisagra si se complica en la Cueva.

Del otro lado aparece el rival que hoy marca tendencia en el arranque: Cartaginés está perfecto en puntos y resultados bajo el mando de Amarini Villatoro, y llega a Tibás con la chance de sostener el envión y, de paso, profundizar la presión sobre el campeón nacional.

ver también Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que nadie en Alajuelense esperaba escuchar

¿Cuándo juegan Saprissa vs. Cartaginés?

El partido entre Saprissa y Cartaginés se disputará este domingo 25 de enero de 2026, a las 6:00 pm, en el Estadio Ricardo Saprissa (Tibás).

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Cartaginés?

En Costa Rica, el encuentro entre morados y brumosos, correspondiente a la Fecha 4 del Clausura 2026, se podrá ver en directo por FUTV.

¿Cómo llega Saprissa al partido contra Cartaginés?

El Monstruo tuvo un inicio irregular y recién en la Fecha 3 pudo festejar: empató 2-2 con Puntarenas, luego perdió 2-0 ante Herediano y finalmente venció 0-1 a Sporting FC con gol de David Guzmán.

Más allá del triunfo, el propio Quesada reconoció que el equipo todavía tiene “muchas cosas por mejorar” y que en Grecia “no fue tan vistoso” pero ganó, en un contexto donde el resultado empezó a pesar tanto como la forma.

Publicidad

Publicidad

ver también Saprissa lo celebra: Abraham Madriz pega el salto que en Costa Rica nadie vio venir

La buena noticia para el DT es el regreso de Mariano Torres, quien ya cumplió la sanción de dos partidos y vuelve a estar disponible para comandar la ofensiva morada.

¿Cómo llega Cartaginés para visitar a Saprissa?

Cartaginés, en cambio, llega con puntaje perfecto (9 de 9): debutó ganando 2-1 a Guadalupe, luego superó 0-2 a Puntarenas y en la Fecha 3 dio otro golpe con el 1-0 ante Alajuelense.

Publicidad

El equipo brumoso, además, atraviesa el inicio de ciclo con Amarini Villatoro como entrenador, en un arranque que lo posiciona rápidamente como uno de los protagonistas del torneo.