Saprissa lo celebra: Abraham Madriz pega el salto que en Costa Rica nadie vio venir

Con el retiro de Esteban Alvarado del fútbol profesional en diciembre, se abrió un espacio difícil de llenar en la siempre exigente portería del Deportivo Saprissa. Fue entonces cuando, inevitablemente, los reflectores se posaron sobre sus dos suplentes: Abraham Madriz (21 años) e Isaac Alfaro (21).

El primero ya había tenido rodaje en la máxima categoría bajo el mando de Vladimir Quesada: debutó el 23 de noviembre de 2022, en el gane 2-0 sobre Uruguay de Coronado por el Torneo de Copa, y acumuló algunas actuaciones poco convincentes. Pero el segundo tuvo una buena irrupción en los 90 Minutos por la Vida y muchos lo perfilaban como el titular para el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, “Vladi” se decantó por Madriz y la apuesta le viene saliendo bien. “Es la oportunidad de mi vida. Y asumo con mucha responsabilidad lo que es ser portero de Saprissa. De muy niño lo he aprendido. Es una presión bonita”, manifestó el propio Madriz tras el empate 2-2 con Puntarenas.

Abraham Madriz da el salto que disfruta Saprissa

Desde entonces, el nivel de Abraham Madriz ha ido in crescendo: se vio a pesar de la derrota 2-0 en la casa de Herediano y tuvo un pico interesante este jueves, en el triunfo por 1-0 ante Sporting FC, donde realizó varias atajadas decisivas que le permitieron a los morados salir del sótano de la tabla de posiciones y descomprimir el clima de tensión.

La plataforma Sofascore se hizo eco de su gran actuación, puntuándola con un 8.1. La calificación más alta hasta el momento en los tres partidos para el joven portero (venía de un 6.5 y 7.1, respectivamente), que realizó 5 paradas en total, de las cuales 3 fueron dentro del área. Incluso, al minuto 10, realizó una salvada en la línea que le permitió a los morados resistir el asedio griego.

Por eso, se llevó los elogios de Quesada en rueda de prensa: “El fútbol es como la vida y le tocó a Abraham. Él, junto con Isaac, ha estado detrás de grandes porteros, arqueros de Selección, y han adquirido mucha experiencia. Ahora le tocó el momento de poner el aprendizaje sobre el terreno de juego. Nosotros estamos contentos y valoramos mucho lo que Abraham está haciendo. De igual forma, valoramos mucho lo que Minor Álvarez hace en los entrenamientos y lo que Isaac hace”.

Madriz tendrá otra desafiante prueba este domingo 25 de enero, cuando Saprissa reciba al Cartaginés de Amarini Villatoro en La Cueva (4:00 p.m.), líder del torneo con 9 puntos junto a Herediano. ¿Volverá a estar a la altura?