“Dato erróneo”: la equivocación de UNAFUT que genera el enojo de todos en Alajuelense

Una publicación de la UNAFUT sobre la victoria rojinegra ante Cartaginés generó mucha indignación entre los manudos.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

UNAFUT se equivoca con Alajuelense.
La relación entre la afición de Liga Deportiva Alajuelense y la UNAFUT atraviesa un momento tenso. Tras las polémicas arbitrales del último Clásico Nacional ante Saprissa, un nuevo episodio volvió a encender el malestar entre los seguidores rojinegros.

Esta vez, el motivo no fue una decisión arbitral, sino una publicación oficial que rápidamente generó críticas en redes sociales. Muchos aficionados manudos saltaron a atacar al ente por este tweet.

El dato que desató la polémica

Luego del triunfo 2-0 de Alajuelense sobre Cartaginés en el estadio Alejandro Morera Soto, la UNAFUT compartió una estadística en sus plataformas digitales Según la publicación, la Liga no vencía 2-0 al Cartaginés en el Morera Soto desde el torneo Invierno 2010.

Sin embargo, la afirmación fue rápidamente cuestionada por aficionados manudos. Uno de ellos respondió directamente a la publicación señalando que el dato era incorrecto: “Dato erróneo. En el Apertura 2023, Alajuelense venció a Cartaginés 2-0 en el Morera Soto”.

El antecedente que contradice la publicación

Ese partido al que hace referencia el aficionado se disputó en el Apertura 2023 y tuvo una particularidad: se jugó sin público en las gradas. En aquel encuentro, los goles de la victoria liguista fueron obra de Joshua Navarro y Carlos Mora.

El episodio ocurre en un contexto delicado. La afición de Alajuelense ya venía mostrando molestia con la UNAFUT y el manejo de distintas situaciones arbitrales, especialmente tras el reciente clásico frente a Saprissa.

Datos Claves

  • UNAFUT publicó una estadística errónea sobre el historial entre Alajuelense y Cartaginés en redes.
  • Alajuelense venció 2-0 a Cartaginés en el Apertura 2023 con goles de Navarro y Mora.
  • El triunfo del Apertura 2023 en el Morera Soto se disputó sin público en gradas.
