Amarini Villatoro es sancionado en Costa Rica por un motivo inusual tras el juego de Alajuelense ante Cartaginés

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro fue sancionado tras un inusual episodio ocurrido luego del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y CS Cartaginés, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica. Lo que inicialmente parecía una simple situación interna del vestuario terminó derivando en una multa oficial impuesta por las autoridades disciplinarias del fútbol costarricense.

El castigo fue confirmado por el Federación Costarricense de Fútbol, luego de que su Tribunal Disciplinario analizara lo sucedido tras el compromiso disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto. El estratega del conjunto brumoso se extendió durante demasiado tiempo en una charla con sus jugadores dentro del camerino, lo que provocó un retraso considerable en el protocolo posterior al encuentro.

La situación se volvió tan inusual que incluso el comisario de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT), Erick Mora, tuvo que intervenir para intentar acelerar el proceso. Sin embargo, la reunión dentro del vestidor del Cartaginés continuó por varios minutos más, generando incomodidad entre los organizadores y representantes de los medios de comunicación que aguardaban la comparecencia oficial.

Ante el retraso, el comisario tomó la decisión excepcional de permitir que los jugadores de Alajuelense atendieran a la prensa en la zona mixta antes de que se abriera la puerta del camerino visitante. Esta medida se adoptó debido a que Villatoro no se presentó a la conferencia de prensa dentro del tiempo estipulado, incumpliendo las normas establecidas para la comunicación posterior a los partidos.

Tras evaluar el caso, el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol determinó imponer una multa de 400 mil colones al entrenador guatemalteco. La sanción se basa en el artículo 57 BIS inciso 11 del Reglamento de Comunicación y Prensa, que regula la obligación de los entrenadores de comparecer ante los medios en el tiempo establecido luego de finalizar un encuentro oficial.

Aunque se trata de la primera vez en la temporada que Villatoro incumple con este reglamento, el incidente no pasó desapercibido dentro del campeonato costarricense. La situación deja un precedente en el Clausura 2026, recordando a entrenadores y clubes la importancia de respetar los protocolos oficiales establecidos por la organización del torneo.

