“Que sean justos”: Amarini Villatoro dejó palabras picantes luego del triunfo de Cartaginés ante Puntarenas

El entrenador de Cartaginés, Amarini Villatoro, levantó la voz tras la victoria 3-2 frente a Puntarenas FC en el estadio Estadio José Rafael Fello Meza. El técnico guatemalteco expresó su inquietud sobre el funcionamiento del VAR, asegurando que en los últimos compromisos ha percibido un análisis más riguroso en las jugadas que involucran a su equipo.

Durante la conferencia posterior al encuentro, Villatoro aclaró que su señalamiento no va dirigido directamente al árbitro del partido, Pablo Camacho, a quien incluso calificó como un juez de calidad. El estratega destacó que Camacho posee gafete FIFA, por lo que considera que su labor está respaldada por su trayectoria dentro del arbitraje internacional.

Amarini Villatoro se queja del VAR

“Mi llamado sería contra el VAR porque ya han venido en dos o tres partidos donde sentimos que todas las jugadas de los rivales son revisadas y hay jugadas que para mí deben ser revisadas del lado de nosotros. Sucedió en el partido de nosotros contra Liberia, hoy me queda la duda en la jugada de Mora donde baja la pelota”, comenzó diciendo.

“El VAR también se ponga un poquito al lado de nosotros, que sea justo y que revisen las jugadas que siento que son para nosotros. Al final sí siento que en esos temas por ahí un par de jugadores de ellos pudieron irse amonestados, pero es parte del fútbol”, concluyó el chapín en conferencia de prensa.

Incluso en el duelo ante Puntarenas, Villatoro señaló una acción puntual que le dejó dudas, específicamente una jugada protagonizada por Mora, en la que el jugador baja el balón dentro del área. El entrenador considera que esa acción podía ser revisada, por lo que insistió en que el VAR debería mostrar el mismo interés en las jugadas que puedan favorecer a Cartaginés.

A pesar de sus cuestionamientos, Villatoro también reconoció que este tipo de situaciones son parte del fútbol, aunque insistió en que el objetivo de su comentario es que exista mayor justicia y equilibrio en las revisiones. Para el técnico, el VAR debe ser una herramienta de apoyo imparcial, capaz de garantizar decisiones más correctas dentro del terreno de juego.

