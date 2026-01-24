Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que nadie en Alajuelense esperaba escuchar

Roberto Artavia, flamante presidente del Deportivo Saprissa tras la salida de Juan Carlos Rojas, brindó una extensa entrevista a La Teja en la que repasó su vínculo histórico con el club.

Habló de sus orígenes familiares como morado, de aquellas tardes viendo al Monstruo en un Ricardo Saprissa recién estrenado y del título que más disfrutó como aficionado: el de 1998, con gol de Gerald Drummond en el Morera Soto.

Artavia sueña con el regreso de Celso Borges

En la charla el directivo también se refirió a la exposición que implica su nuevo cargo y a la responsabilidad de conducir a una institución de semejante peso. Pero el pasaje que más atención generó llegó al ser consultado por los jugadores que le gustaría volver a ver con la camiseta de la “S”.

El primer nombre que surgió de los labios de Artavia fue el de Keylor Navas. “Sin duda alguna, si fuera del todo posible”, afirmó el jerarca morado. Acto seguido, sorprendió al mencionar a quien hoy es capitán y referente de Liga Deportiva Alajuelense, archirrival de Saprissa.

Roberto Artavia habló con La Teja (Alonso Tenorio).

“Si tuviera que escoger un jugador que esté en otro equipo en este momento, la verdad es que más que todo, por cariño personal, diría que me encantaría que Celso Borges se hubiera retirado en Saprissa”, confesó Artavia, dejando claro que el juego del veterano mediocampista sigue siendo de su agrado. “Yo creo que ya no es posible, pero quién sabe”, agregó, dejando una puerta entreabierta.

Pasado morado y presente en Alajuela

Celso Borges, hoy con 37 años, dio sus primeros pasos como profesional precisamente en Saprissa, club en el que jugó entre 2006 y 2009. En ese período acumuló 86 apariciones y siete goles, además de levantar tres títulos de campeonato nacional vestido de morado.

Un joven Celso Borges defendiendo el uniforme de Saprissa (X).

Actualmente, el referente rojinegro tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026 y todo indica que su carrera finalizará en Alajuela. Sin embargo, como dejó flotando el propio Artavia en su confesión, en el fútbol nunca se puede descartar del todo un giro inesperado.