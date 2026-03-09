“En conversaciones”: Saprissa negocia la firma de una figura que el Bocha Batista sigue de cerca para La Sele

Es innegable que la llegada de Hernán Medford le cambió por completo la cara al Deportivo Saprissa. Desde la salida de Vladimir Quesada, el equipo no solo ha enderezado el rumbo en el Clausura 2026 y muestra un rendimiento colectivo convincente, sino que también ha sorprendido a su afición por el alto nivel de algunas individualidades que venían a la baja.

El caso más claro de este “Efecto Medford” es el de Jorkaeff Azofeifa. Al comenzar el 2026, el lateral de 25 años era suplente de Joseph Mora y uno de los jugadores más cuestionados por el saprissismo. Hoy, se ha convertido en una garantía sobre el carril izquierdo del Monstruo y uno de los mejores en su posición dentro del campeonato.

ver también “¿Por qué no lo expulsan?”: Hernán Medford recibe el pedido que nadie en Saprissa estaba esperando

En la órbita del Bocha Batista

El periodista Kevin Jiménez no dudó en destacar públicamente el buen presente del morado, y hasta se animó a proyectarlo hacia la Selección Nacional (junto a Darryl Araya, de Herediano) en el nuevo ciclo que encabezará Fernando “Bocha” Batista.

“Creo que Darryl Araya y Jorkaeff Azofeifa en este nuevo proceso deberían ser los laterales de la Selección. Me parece que están siendo los dos mejores laterales del torneo”, afirmó durante el programa Seguimos.

Saprissa quiere blindar a Jorkaeff Azofeifa

El propio Kevin Jiménez fue quien, minutos más tarde, reveló que en Tibás ya se mueven para asegurar la continuidad del defensor. “Saprissa y Jorkaeff Azofeifa están en conversaciones para renovar su contrato. Esperan poder cerrarlo próximamente”, informó a través de sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, el futbolista pasó de ser uno de los nombres que estuvo cerca de salir del club a inicios de año a convertirse en una pieza fundamental dentro del esquema de Medford. En los próximos días, su futuro podría quedar definitivamente ligado al conjunto morado.

Publicidad

“Siento que estoy para grandes cosas”

Por si su rendimiento dentro del campo no fuera suficiente para ganarse a la afición, Azofeifa también conmovió al entorno morado con sus palabras tras la victoria del domingo ante Herediano, donde fue una de las figuras y aportó una asistencia.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Todo Saprissa conmocionado por la confesión de Jorkaeff Azofeifa hasta las lágrimas: “No es fácil”

“Yo me apoyo en mis compañeros. He llegado a mi casa llorando. No quería llegar ni a entrenar, pero uno tiene que tener personalidad. Siento que estoy para grandes cosas. Mis compañeros me apoyan, tener un camerino de este peso no es fácil. Yo tengo que cumplirles a ellos porque prácticamente es mi familia”, confesó, visiblemente emocionado.

En síntesis

–Renovación en marcha: Saprissa y Jorkaeff Azofeifa se encuentran en conversaciones para extender su contrato.

Publicidad

Publicidad

–Renacer futbolístico: Con Hernán Medford pasó de ser suplente y cuestionado a convertirse en uno de los mejores laterales del Clausura 2026.

–Radar de La Sele: Su rendimiento ya lo pone en la conversación para el proceso de Fernando “Bocha” Batista con la Selección de Costa Rica.