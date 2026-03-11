Saprissa hace oficial la despedida que nadie esperaba en la afición en medio del Clausura 2026: “Ya no habrá más chances”

Mientras el Deportivo Saprissa atraviesa su mejor momento en mucho tiempo, tanto futbolística como anímicamente, este martes el club hizo oficial una despedida que la afición lamenta en grande.

Es que pese al gran impacto que había causado en sus fanáticos, el club anunció el fin de las ventas de la camiseta de Batman, la casaca negra que había sido elogiada hasta en España. Sin embargo, ya no se venderá.

Saprissa despide a la camiseta que fue furor

Después de haberla puesto a la venta nuevamente y de haberla vestido en la reciente derrota ante Sporting, Saprissa comunicó oficialmente la última oportunidad de adquirir semejante prenda.

“Esta camiseta perdurará eternamente, pero ya no habrá más chances de tenerla”, escribió en club a través de sus redes sociales, donde compartió un link para comprarla y confirmó la fecha de entrega: “Abril 2026”.

Saprissa ya lo hizo oficial: no se venderá más. (Instagram Saprissa)

La camiseta de Batman no es una más para Saprissa

Si bien la marca que viste al club viene sacando camisas conmemorativas, como la verde en honor a los porteros, esta con el logo de Batman dio la vuelta al mundo al punto de que se hizo famosa en España, donde la ponderaron con énfasis.

En noviembre de 2025, Footy Headlines la eligió como la mejor camiseta del mes.

En DAZN quedaron impresionados con la tercera equipación. “Definan CARISMA en una camiseta. La del Deportivo Saprissa de Costa Rica”, dijeron en el mencionado canal sobre este diseño que además ya había sido elegida como la mejor camiseta local de noviembre de 2025 por el sitio especializado Footy Headlines.