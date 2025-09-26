Este viernes, en la previa del partido que tendrá el Deportivo Saprissa frente al Club Sport Cartaginés, Vladimir Quesada brindó una conferencia de prensa. El estratega del Monstruo comentó una gran noticia que le viene muy bien al equipo de cara a los próximos juegos.

Si bien todavía no está confirmado si regresará este domingo o si lo hará en la próxima fecha, es un gran alivio para Saprissa la vuelta de Kenay Myrie. El lateral derecho había sufrido un esguince de tobillo, pero evolucionó rápidamente de la lesión y estará antes de lo debido.

Vladimir Quesada adelanta la recuperación de Kenay Myrie

“Con Kenay tomaremos la decisión este sábado. Ha estado entrenando, pero no vamos a precipitarnos. El muchacho va bien, y ojalá esté listo para el fin de semana o principios de la próxima. No vamos a forzar las cosas ni a perder el tiempo que ya hemos ganado“, confirmó Vladimir Quesada en conferencia.

Con esta vuelta antes de lo esperado, Saprissa podrá alinear a otro futbolista Sub-21 pensando en la cantidad de minutos mínimos que debe cumplir. La Unafut reveló que el Monstruo lleva 735′ de los 1200′ que tiene que alcanzar para no recibir una dura sanción.

Sin Kenay, Quesada solo tenía a Marcos Escoe, que no está pasando por un buen momento. Gustavo Herrera se marchó al Mundial Sub-20 con Panamá y Albert Barahona continúa fuera de las canchas por un problema de salud.

Los minutos U21 de cada equipo de la Liga Promérica.

Con la vuelta de Kenay Myrie, Saprissa tendrá a un jugador titular recuperado, o que al menos ingresará en la segunda parte. También significa una gran noticia para la Selección de Costa Rica, ya que es un habitual en las listas del Piojo Herrera. Con esta actualización de su tobillo, volvería a ser convocado.