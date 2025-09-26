Es oficial: Unafut le confirmó a Alajuelense la noticia que amenaza a Saprissa y Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense es uno de los dos clubes que recibió una gran noticia por parte de la Unafut. Junto a Municipal Liberia, este jueves conoció que ya cumplió con una de las reglas más importantes que tiene la Liga Promérica.

A falta de ocho jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2025, el equipo comandado por Óscar Ramírez superó la cantidad mínima de minutos que deben tener los futbolistas Sub-21 y que exige la Unafut antes del inicio de cada campeonato.

Ante la baja de Guanacasteca y Santos de Guapilés, este campeonato bajó la cantidad de minutos a 1200, algo que ya cumplió la Liga en la pasada jornada ante Guadalupe. Liberia, por su parte, es el que más utilizó a los U21 con un total de 1464 minutos.

Saprissa y Herediano en problemas con los minutos de jugadores Sub-21

De esta manera, el equipo rojinegro se saca un peso de encima que todavía el Deportivo Saprissa y Herediano están sufriendo. Los Morados tienen un total de 735 minutos y el conjunto rojiamarillo está más abajo con 607.

El gran problema del Monstruo es que varios de sus jugadores Sub-21 están lesionados. Albert Barahona por un problema de salud y Kenay Myrie con dificultades en su tobillo no pueden ser utilizados por Vladimir Quesada. Además, Gustavo Herrera ya concentra con la Selección Sub-20 de Panamá para disputar el Mundial en Chile la próxima semana.

Warren Madrigal es uno de los que puede solucionar este problema en Saprissa. El delantero volvió a los entrenamientos y podría tener minutos en el próximo juego contra Cartaginés. El otro es Marcos Escoe, hoy muy discutido por sus malas actuaciones.

En Heredia, la situación es similar. Apenas tienen tres futbolistas en su plantilla Sub-21. El único que ha tenido regularidad es Keymar McLean. Emanuel Garita es el tercer portero y Diego Velásquez no está en la consideración del entrenador Jafet Soto. Por lo que deberá prestarle especial atención a esta regla.