Saprissa llamó a un técnico internacional en lugar de Vladimir Quesada y se topó con una respuesta inesperada

Tras la salida de Paulo César Wanchope del banquillo del Deportivo Saprissa, la directiva morada inició un intenso análisis para definir quién sería el encargado de asumir las riendas del club más ganador de Costa Rica. Entre las carpetas que se evaluaron apareció un nombre internacional de mucho peso, pero la negociación no pasó de un primer intento.

Su llegada no se terminó concretando y, por eso, fueron por la opción que ya tenían en el club: Vladimir Quesada. Su regreso no fue bien visto por todos los aficionados y generó polémica dentro del club.

¿Cuál fue el DT internacional que buscó Saprissa?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Saprissa buscó hacer un esfuerzo por contratar a Pedro Troglio, reconocido entrenador argentino que dejó huella en Olimpia de Honduras y que actualmente dirige a Banfield en su país natal. El club tibaseño consideraba al estratega sudamericano como una apuesta de jerarquía para dar un golpe de autoridad en el banquillo.

Sin embargo, las gestiones se toparon con una respuesta inesperada: el aspecto económico fue una muralla imposible de superar. Troglio percibía un salario en Olimpia que Saprissa no podía ni acercarse a igualar, lo que cerró de inmediato cualquier posibilidad de negociación.

Con el escenario definido y sin margen para competir en esas cifras, los morados recurrieron a una opción de la casa. Fue entonces cuando Vladimir Quesada recibió el llamado para asumir nuevamente la dirección técnica, como una solución que mezclaba conocimiento del club y estabilidad interna.

La llegada de Quesada no estaba inicialmente en los planes como primera opción, pero su experiencia con el plantel y el respaldo de la afición pesaron para que la dirigencia le confiara el proyecto. Hoy, el técnico vive un nuevo ciclo en Tibás con el reto de mantener al Saprissa en lo más alto del fútbol nacional.