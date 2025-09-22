Piojo Herrera ya lo sabe: Costa Rica recibe una gran noticia para el clásico decisivo contra Honduras camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica recibió un alivio inesperado en la antesala del crucial partido eliminatorio contra Honduras rumbo al Mundial de 2026. Se trata de una recuperación casi récord de uno de los jugadores que más piden los aficionados ticos.

¿Cuál es el futbolista que podría regresar ante los catrachos?

Kenay Myrie, una de las figuras emergentes de la Tricolor, encendió las alarmas la semana pasada tras sufrir un esguince de tobillo que lo dejaba prácticamente descartado por un mes.

Sin embargo, el propio futbolista sorprendió este lunes en declaraciones a Teletica Radio, asegurando que su recuperación fue mucho más rápida de lo previsto: “Ya volví a los entrenamientos y me encuentro al 100%. Me salvó mucho que yo ando vendado, fue algo positivo que permitió que no pase a más”, explicó el juvenil.

Publicidad

Publicidad

El regreso de Myrie representa una gran noticia para el técnico Miguel Herrera, quien prepara la convocatoria para el clásico centroamericano. El mediocampista no solo aporta equilibrio y marca en la zona media, también se ha ganado la confianza de la afición por su intensidad en cada partido.

Kenay Myrie sorprende a todos con su recuperación. (Foto: Saprissa)

Publicidad

El propio jugador reconoció su deseo de estar disponible para el choque decisivo ante los catrachos. “Quiero recuperarme lo más rápido posible para ser tomado en cuenta”, afirmó con ilusión.

Publicidad

ver también Jeaustin Campos define su futuro ante el interés de Jafet Soto y le deja claro a Miguel Herrera lo que espera del Honduras vs Costa Rica

Con esta recuperación exprés, Costa Rica podría contar con una pieza clave en un duelo que será determinante para las aspiraciones mundialistas. El Piojo ya lo sabe: Myrie está listo y quiere estar en el partido más caliente de la eliminatoria.