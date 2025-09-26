Alexandre Guimaraes dejó de pertenecer a la Liga Deportiva Alajuelense en abril de este año. El técnico fue destituido después de 73 partidos, de los cuales perdió tan solo seis, para que asuma Machillo Ramírez en su lugar. El propio tico-brasileño dejó en claro en varias ocasiones que su salida no tuvo que ver con razones deportivas.

Este viernes, Guimaraes reveló por primera vez una oferta que le llegó desde el Deportivo Saprissa. El entrenador aseguró que fue en un momento en el que se encontraba sin actividad profesional. No dio detalles de la fecha, pero sí comentó que fue cuando estaba Vladimir Quesada en el cargo.

Guimaraes confesó que Saprissa lo llamó cuando Vladimir Quesada estaba en el cargo

En una entrevista con el periodista Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo, Guima destapó el secreto: “Cuando yo no tenía trabajo, estando Vladimir, me llamaron. Me llamó alguien y me preguntó cómo estaba. Yo le dije cómo van a sacar a Vladimir. No lo sacaron y Vladimir quedó campeón“.

Publicidad

Publicidad

ver también Machillo Ramírez contra las cuerdas: Guimaraes expone el irregular comienzo de temporada del entrenador de Alajuelense

Guimaraes asumió en Alajuelense en marzo de 2024. Este llamado que reveló el entrenador se dio entre el Apertura 2023 y el Clausura 2024, ya que fue el período en el que Guima se mantuvo sin trabajo tras salir del América de Cali y también estaba Quesada como DT.

El periodista citado le consultó si volvería a Saprissa y dejó una tajante respuesta. “No dirigiría a Saprissa otra vez. Ya dije que el círculo se cerró. Ya lo que hice lo hice y lo que no pude hacer, no lo hice“, respondió. Y agregó: “No entraría porque además está Vladimir“.

Publicidad

Al mismo tiempo, Guimaraes aseguró que no volverá a ser director técnico en Costa Rica: “Ahora a seguir con lo que me pueda salir y me pueda interesar fuera de acá“.