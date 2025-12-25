Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Esteban Alvarado siente la presión: los tres porteros que Saprissa tendría en carpeta para el Clausura 2026

La directiva del Deportivo Saprissa tendría en la mira a estos tres guardametas para sumarle competencia a Esteban Alvarado de cara al Clausura 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Esteban Alvarado tendrá competencia.
© Saprissa.Esteban Alvarado tendrá competencia.

Luego de la catastrófica actuación de Esteban Alvarado en la final del Torneo Apertura 2025, donde tuvo responsabilidad directa en dos de los tres goles que sellaron la consagración número 31 de Liga Deportiva Alajuelense, la dirigencia del Deportivo Saprissa considera que ha llegado el momento de traerle competencia seria al experimentado guardameta.

A sus 36 años, Alvarado ha mostrado un evidente bajón físico y errores llamativos en los últimos meses, por lo que en Tibás creen que el arco necesita reforzarse de inmediato pensando en un 2026 donde no hay margen para volver a fallar.

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

ver también

Saprissa en vilo por Jeaustin Campos: la decisión que Real España tomó con el futuro de su DT tras la eliminación

En ese contexto, el cuerpo técnico liderado por Vladimir Quesada tiene claro que no puede cargar esa responsabilidad sobre Abraham Madriz o Issac Alfaro, dos juveniles que están lejos de contar con la madurez y experiencia necesarias para hacerse cargo de un puesto tan sensible en el equipo más ganador de Costa Rica. Por eso, la prioridad es fichar un arquero que llegue listo para competir mano a mano con Alvarado.

La lista de candidatos para competir con Alvarado

Según la información revelada por el medio partidario La Voz Saprissista, el cuadro morado maneja tres nombres concretos para reforzar la portería en este mercado de fichajes.

El primero es Alexandre Lezcano. Con 24 años y 1,90 metros de estatura, se encuentra actualmente sin equipo tras su etapa en AD San Carlos, donde firmó un Apertura 2025 muy irregular. Los norteños cerraron el torneo en el último lugar y Lezcano recibió 19 goles en 11 partidos. Aun así, la fuente señala que sería la opción más fuerte para reforzar el arco morado.

Alexandre Lezcano estaría cerca de Saprissa (AD San Carlos).

Alexandre Lezcano estaría cerca de Saprissa (AD San Carlos).

Publicidad

El segundo candidato es Antonny Monreal, de 31 años, una de las figuras del Municipal Liberia en el último torneo, donde los Coyotes sorprendieron alcanzando las semifinales. Atajó 20 partidos, recibió 25 goles y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que su salida implicaría negociación directa.

Monreal sería la segunda opción de la directiva del Monstruo (ADM Liberia).

Monreal sería la segunda opción de la directiva del Monstruo (ADM Liberia).

Publicidad
Se lo quitan: Saprissa perdería a un jugador muy querido y la noticia desata la bronca en Tibás

ver también

Se lo quitan: Saprissa perdería a un jugador muy querido y la noticia desata la bronca en Tibás

El tercer perfil es Rodiney Leal, arquero de 24 años, 1,93 metros y titular en el regreso de Guadalupe FC a la primera división, donde encajó 24 tantos en 16 partidos. Además, tiene una conexión especial con el club: es hijo de Facundo Leal, ex guardameta morado en los años ochenta y noventa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Quiere jugar con Saprissa”: revelan al portero de Selección que amenaza a Alvarado
Deportivo Saprissa

“Quiere jugar con Saprissa”: revelan al portero de Selección que amenaza a Alvarado

Esposa de ex futbolista de Saprissa destroza a Alvarado
Deportivo Saprissa

Esposa de ex futbolista de Saprissa destroza a Alvarado

Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la decisión que puede sentenciar su futuro
Deportivo Saprissa

Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la decisión que puede sentenciar su futuro

Fantasma Figueroa no iría solo: llevaría figura pinolera a Comunicaciones
Guatemala

Fantasma Figueroa no iría solo: llevaría figura pinolera a Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo