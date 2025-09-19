Saprissa lo celebra: Unafut confirma la noticia que Vladimir Quesada necesitaba escuchar antes de enfrentar a Pérez Zeledón

Desde su regreso al banquillo del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada ha tenido que lidiar con una racha de resultados decepcionantes para los aficionados morados.

En el último compromiso, el Monstruo dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Herediano en el Carlos Alvarado para terminar igualando 3-3 en un juego que parecía controlado.

Cielo encapotado sobre Tibás

Con ese tropiezo, el balance del ídolo morado en su tercer ciclo como entrenador suma dos victorias, dos empates y dos derrotas, incluyendo episodios dolorosos como la eliminación en Copa Centroamericana frente a Motagua y la caída en el clásico nacional ante Alajuelense.

Saprissa no atraviesa un buen momento

Con el equipo ya fuera de las competiciones internacionales, la directiva ha centrado sus esfuerzos en asegurar el título del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, la tabla de posiciones marca una dura realidad: Saprissa se encuentra en la quinta posición con 14 puntos en nueve jornadas, quedando por ahora fuera de la zona de clasificación a la fase final.

La estadística que ilusiona a los morados

El lunes 22 de septiembre, el Monstruo tendrá una prueba de fuego cuando reciba en Tibás a Pérez Zeledón, tercero con 15 unidades y uno de los equipos revelación del certamen.

En medio de este panorama, la UNAFUT trajo un dato que da confianza en Tibás. En su sitio web oficial, el ente rector del fútbol costarricense reveló: “Saprissa acumula 17 partidos invicto en el estadio Ricardo Saprissa Aymá frente a Pérez Zeledón”.

La historia juega a favor de Vladimir Quesada

Y la estadística toma un matiz aún más favorable cuando se revisa el historial de Vladimir Quesada. Según el registro, hay que remontarse hasta el 2002 para encontrar una victoria sureña en Tibás con Quesada al mando, cuando el brasileño Luis Fernández Texeira dirigía a Pérez Zeledón. “En aquel partido, Alberto Pérez y un doblete de Taylor Morales anotaron para los generaleños, mientras que Jorge Ramírez marcó dos veces para los tibaseños”, recordó la UNAFUT.

¿A qué hora juegan Saprissa y Pérez Zeledón?

El choque entre el Deportivo Saprissa y los Guerreros del Sur se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá el lunes 22 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica). El partido corresponde a la décima jornada del Torneo Apertura 2025 y marcará el inicio de la segunda vuelta para ambos equipos.