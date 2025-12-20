Es tendencia:
Toda Honduras soprendida con lo que dicen de Dereck Moncada en México: “Lo que se está armando”

Dereck Moncada ha fichado por el Necaxa de México y desde el país azteca ya han comenzado a hablar de hondureño.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Dereck Moncada fue adquirido por el Necaxa de la Liga MX.
Dereck Moncada es nuevo jugador del Necaxa, el equipo mexicano ha apostado por el talento del futbolista de 18 años que antes de llegar a los “Rayos” tendrá un paso por el Inter de Bogotá de Colombia.

César Luis Merlo confirmó la llegada del hondureño que firmará por cuatro años y buscará llegar pronto a la Liga MX para mostrar todo su talento.

El hijo de Maynor Figueroa agitó el mercado y se ha comenzado a hablar desde México sobre su fichaje.

Cuentas cercanas al Necaxa dieron su opinión y aseguran tener altas expectativas de Dereck Moncada.

En Necaxa se ilusionan con Dereck Moncada

“Dereck Alessandro Moncada. 18 años, juega de extremo. En principio será cedido al Inter de Bogotá, equipo que tambien pertenece al Grupo Necaxa. ¡Mamita, lo que se está armando a futuro!”, es uno de los comentarios que se lee.

También aseguran que tiene un futuro prometedor y destacan que es hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa.

“Necaxa se acaba de hacer de otra joyita, el extremo derecho hondureño, hijo de Maynor Figueroa, con minutos en Selección Mayor, es nuevo activo de los Rayos, quienes lo formarán para su futuro prometedor”.

Moncada quiere finalizar esa campaña levantando el título 40 con Olimpia. Eduardo Espinel ha sido clave en su gestión de minutos y oportunidades.

En el Apertura 2025 ha marcado cinco goles y brindado dos asistencia en 17 partidos que ha disputado.

