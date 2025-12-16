¡Ojo Honduras! Joshua Canales da un giro inesperado en Costa Rica y este sería su nuevo equipo: “A detalles”

El hondureño Joshua Canales quiere volver a retomar su mejor versión como la que mostró en el Herediano. Para 2026 se ha mentalizado tomar un equipo y mostrar el fútbol que lo llevó a lo alto en Costa Rica.

Tras salir libre del Aucas de Ecuador, Canales estuvo en la órbita del Guadalupe, pero todo esto ha dado un giro inesperado en las últimas horas.

El periodista Álvaro de la Rocha ha dado a conocer que Joshua está a “detalles” de ser nuevo jugador de Pérez Zeledón

La carrera de Joshua Canales toma nuevo rumbo 

“Joshua Canales está a detalles de ser nuevo jugador de Pérez Zeledón de Costa Rica. Negociaciones avanzadas.

El futbolista de 25 años llegará como agente libre a los “Guerreros del Sur” tras su paso por Aucas de Ecuador.

Será su tercer equipo en el balompié costarricense”.

Canales salió de la cantera de Olimpia, pero al ver qué no iba tener oportunidad decidió irse a Costa Rica, comenzó con Carmelita, luego se fue a México el Querétaro. Tras el paso por la Liga MX se fue a segunda con Tlaxcala FC y Celaya.

El 29 de enero de 2024, se oficializó su fichaje al Herediano. Ese semestre debutó en la competencia internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 contra el Toluca.

El futbolista hondureño-costarricense que ganó notoriedad al ser figura clave con el Herediano de Costa Rica en la eliminación del Toluca de México de la Concachampions en febrero de 2024, anotando un gol decisivo y siendo MVP. Ese fue el momento más alto de su carrera.