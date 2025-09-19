El Deportivo Saprissa está pasando por un mal momento a nivel económico y que también se traslada a lo deportivo. Los resultados no se le están dando y todavía permanece fuera de los puestos de clasificación en el Apertura 2025 tras nueve fechas disputadas.

En la última jornada, los de Vladimir Quesada igualaron por 3-3 frente a Herediano luego de ir 2-0 arriba en el marcador. Por si fuera poco, los Florenses revirtieron el resultado, pero sobre el final Saprissa repartió puntos gracias al penal de Mariano Torres.

Durante el partido, el Monstruo sufrió una muy mala noticia con respecto a uno de sus jugadores. Estamos hablando de Kenay Myrie, que salió muy dolorido. El lateral derecho tuvo que ser reemplazado en la segunda parte por Gerald Taylor y encendió las alarmas en todo Saprissa.

Este viernes, finalmente, el equipo morado dio a conocer el reporte médico y confirmó qué le pasó a Kenay: “El jugador sufrió un esguince de tobillo y evoluciona positivamente. Su recuperación continuará siendo evaluada según su progreso“.

Con esta baja confirmada, Quesada tendrá que recurrir a Taylor, quien lo sucedió en el duelo contra el Team. El ex Heart of Midlothian volverá a la titularidad, como había ocurrido en los primeros encuentros que dirigió Vladimir tras la salida de Wanchope.

Sufre el Piojo Herrera: baja para la Selección de Costa Rica

Lo mismo le podría pasar al Piojo Herrera, ya que habitualmente convoca a Kenay Myrie para los partidos de La Sele. Estuvo en las dos fechas de septiembre. Ahora, según la información de Diario Extra, no llegará para los duelos contra Honduras y Nicaragua que se jugarán el 9 y 13 de octubre, respectivamente.