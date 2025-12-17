Conmoción en Saprissa por el fichaje de último momento que cerró Erick Lonnis para 2026: “Le dio el sí”

En medio de la planificación para la temporada 2026, el Deportivo Saprissa vivió horas de sorpresa y expectativa tras concretar un movimiento que parecía que se escapaba en las últimas horas.

La gestión encabezada por Erick Lonnis como director deportivo, se cerró prácticamente sobre la hora y generó revuelo en el entorno morado, luego de que el club recibiera el visto bueno definitivo para asegurar un refuerzo que apunta a tener impacto inmediato.

¿Cuál es el fichaje de último momento que cerró Erick Lonnis?

Las negociaciones entre Saprissa y Sporting San Miguelito por el fichaje del delantero panameño Tomás Rodríguez avanzan a buen ritmo. Así lo informó el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó que las conversaciones están en una etapa adelantada, respaldando la información que previamente había dado a conocer ChepeBomba sobre el interés firme del club morado.

Tomás Rodríguez con Monagas

¿Qué dijo Gavilán Gómez, gerente deportivo de Sporting SM?

Por otro lado, el gerente deportivo del Sporting San Miguelito, Gabriel “Gavilán” Gómez, aclaró que Saprissa nunca se metió en la negociación con Olimpia de Paraguay por Tomás Rodríguez.

Además, explicó que el interés del conjunto morado por el delantero panameño no es reciente, sino que viene desde hace tiempo atrás, incluso antes de la llegada de Tavitín, desmintiendo así cualquier versión de una irrupción de último momento en la puja.

Tomás Rodríguez ya dio el “sí” a Saprissa

Según informó el periodista Yashin Quesada, en el momento en que se dieron las conversaciones el delantero panameño aún mantenía un préstamo vigente con Monagas de Venezuela. No obstante, el comunicador aseguró que Tomás Rodríguez ya le dio el “sí” a Erick Lonnis para vestir la camiseta de Saprissa.

“En ese momento el delantero panameño tenía un préstamo vigente con el Monagas (Venezuela), “Gavilán” confirma que Tomás ya le dio el “Sí” a Erick Lonnis para vestirse de morado y sí todo sale bien estaría llegando el martes a Costa Rica para formalizar su llegada al Monstruo“, compartió Yashin Quesada en su cuenta oficial de X.