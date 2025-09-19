Sanción y quita de puntos: Saprissa se expone al peor castigo de Unafut y la única solución de Vladimir Quesada indigna a los morados

El Deportivo Saprissa recibió una noticia que golpea duro en lo deportivo y que, además, podría traerle consecuencias reglamentarias. El juvenil Kenay Myrie, una de las revelaciones del torneo, sufrió un esguince de tobillo y estará fuera de acción por al menos un mes.

La baja no solo representa la pérdida de un jugador clave en la defensa, sino que también complica seriamente a los morados en el cumplimiento de la regla de minutos Sub-21 que exige la Unafut. Según los registros, al Saprissa todavía le faltan 504 minutos para alcanzar el requisito, y sin Myrie la tarea se vuelve cuesta arriba.

¿Qué sucede si Saprissa no cumple con los minutos?

El reglamento es claro: en caso de no cumplir con la cuota, la sanción incluye quita de puntos, lo que podría poner en jaque las aspiraciones del club en la recta final del Apertura 2025.

Ante este panorama, Vladimir Quesada se queda con muy pocas alternativas. El único futbolista Sub-21 que utiliza habitualmente es Marcos Escoe, delantero de 21 años que hasta ahora ha disputado tres partidos en el torneo, sin anotar goles y recibiendo críticas constantes por parte de la afición.

Marcos Escoe deberá jugar bastantede ahora en adelante. (Foto: Kevin Jimenez)

La situación genera preocupación en Tibás porque la solución inmediata no es la que los seguidores querían escuchar: apostar todo a Escoe, pese a su bajo rendimiento, para cumplir con la normativa y evitar una sanción histórica.

Mientras se confirma la recuperación de Myrie, el cuerpo técnico deberá decidir si le da la confianza plena a Escoe o si apuesta por otros juveniles de la cantera que aún no han tenido rodaje. Lo cierto es que la estrella 41 podría verse amenazada no solo por lo futbolístico, sino también por un castigo reglamentario que Saprissa no puede permitirse.