Era una de las grandes joyas de Alajuelense, una enfermedad casi lo retira y ahora jugará en un rival directo: “Bienvenido”

Harry Rojas fue uno de los futbolistas que mayor ilusión generó entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense cuando hizo su debut profesional en 2015, con apenas 18 años y bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez.

El talento del oriundo de Quepos hacía enloquecer a los manudos e incluso se dio el lujo de anotarle al Deportivo Saprissa en un Clásico Nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo su brillo comenzó a apagarse.

Harry Rojas generó una enorme ilusión entre los manudos (LDA).

Harry Rojas estuvo al borde del retiro

El ágil atacante padeció algunas lesiones que complicaron su regularidad y su nivel ya no volvió a ser el mismo que había mostrado en sus primeras apariciones. Después dejó de pertenecer a la Liga y pasó al Municipal Grecia. En este 2025, tras un extenso paso por Sporting, llegó a San Carlos, pero lamentablemente debió interrumpir su contrato de manera prematura.

Es que, durante la pretemporada del Apertura 2025, Rojas contrajo una bacteria que deterioró su estado de salud: se sentía sin energías y ahogado dentro del campo de juego.

Harry Rojas pasó de Sporting FC a San Carlos, y luego se quedó sin equipo (Instagram):

Así, la ex joya de la Liga se quedó sin equipo en plena temporada y, priorizando su salud, incluso consideró retirarse: “Yo tengo mis negocios, mi restaurante, mis Airbnb y mis cosas. Estoy tranquilo porque ya voy a saber qué tengo para recuperarme y si no, me retiro del fútbol, porque para mí lo primordial es la salud”, declaró entonces a Tigo Sports, mientras esperaba por los resultados médicos.

Nuevo equipo en Costa Rica

Afortunadamente, el diagnóstico terminó siendo alentador y hoy el futbolista volverá a defender el uniforme de un equipo de la primera división de Costa Rica. Se trata de Guadalupe FC, club que iniciará el Clausura 2026 comprometido con el descenso y bajo la dirección de Mauricio Wright.

Guadalupe presentó a Harry Rojas (Guadalupe FC).

“¡Bienvenido Harry! El jugador Harry Rojas se convierte en nuevo fichaje de Guadalupe FC para el Clausura 2026 🔥 ¡Con todo!”, fue el mensaje con el que el equipo guadalupano anunció el fichaje del formado en el CAR, que tiene actualmente 29 años.

Los números de Rojas

Rojas solo alcanzó a disputar dos partidos del Apertura 2025 y uno por el Torneo de Copa con San Carlos antes de verse obligado a finiquitar su contrato con los norteños.

Antes de eso, jugó 120 partidos con Sporting FC (8 goles y 10 asistencias), 116 partidos con Municipal Grecia (16 goles y 8 asistencias) y defendió la camiseta de Alajuelense en 19 oportunidades, registrando 3 goles y 1 asistencia.

