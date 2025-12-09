“Realmente lo quieren”: Saprissa va con todo por un fichaje clave para Vladimir Quesada, pero un rival directo intenta robárselo

Aunque el Deportivo Saprissa continúa con vida en el Torneo Apertura 2025 y Vladimir Quesada mantiene su foco puesto en el inminente cruce de semifinales ante el Club Sport Cartaginés, en la cúpula morada ya comenzaron a ocuparse del próximo mercado de fichajes con vistas al 2026.

Si algo le ha faltado al Monstruo durante este semestre ha sido creatividad y explosividad ofensiva, aspectos que tanto el cuerpo técnico como Erick Lonnis planean reforzar de inmediato.

Saprissa apunta a una figura de Pérez Zeledón

Dentro de ese perfil, el nombre que comienza a tomar fuerza es el de Manuel Morán, extremo panameño de Municipal Pérez Zeledón, quien ha sido uno de los futbolistas más destacados del cuadro generaleño.

En este Apertura 2025, el canalero de 28 años y 1,87 metros disputó 17 partidos (16 de ellos como titular), marcó 2 goles y repartió 2 asistencias para el conjunto generaleño, que peleó la clasificación hasta el final y terminó sexto.

Manuel Morán interesa en Saprissa (Instagram).

Quien se encargó de destapar el interés tibaseño por el atacante fue el periodista Kevin Jiménez, en su programa Seguimos: “Saprissa ha consultado por Manuel Morán, de Pérez Zeledón”, aseguró.

Un rival directo entra en la disputa

Sin embargo, el comunicador también lanzó una advertencia que encendió las alarmas en Tibás: Municipal Liberia, clasificado a semifinales y decidido a realizar un mercado de pases ambicioso, también lo tiene en la mira.

“También lo quiere Liberia, y Liberia quiere ir por todo. Realmente lo quieren e incluso están preparados para ofrecer pagar la cláusula de salida”, reveló Jiménez, recordando que Morán aún mantiene contrato vigente con Pérez Zeledón.

A pesar del interés liberiano, Jiménez dejó una opinión personal que genera algo de esperanza en Tibás: “Hay que ver si Pérez está abierto a darlo a Liberia, no creería que se lo den”, comentó.

Con esto sobre la mesa, la directiva morada sabe que deberá moverse rápido y presentar una propuesta convincente para asegurar a Morán, un futbolista que podría ser fundamental para Vladimir Quesada en el próximo torneo.