Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Realmente lo quieren”: Saprissa va con todo por un fichaje clave para Vladimir Quesada, pero un rival directo intenta robárselo

Una figura de la Liga Promérica que interesa al Deportivo Saprissa podría terminar firmando contrato en otro equipo de Costa Rica.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Saprissa empieza a moverse en el mercado.
© Prensa SaprissaSaprissa empieza a moverse en el mercado.

Aunque el Deportivo Saprissa continúa con vida en el Torneo Apertura 2025 y Vladimir Quesada mantiene su foco puesto en el inminente cruce de semifinales ante el Club Sport Cartaginés, en la cúpula morada ya comenzaron a ocuparse del próximo mercado de fichajes con vistas al 2026.

Si algo le ha faltado al Monstruo durante este semestre ha sido creatividad y explosividad ofensiva, aspectos que tanto el cuerpo técnico como Erick Lonnis planean reforzar de inmediato.

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

ver también

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

Saprissa apunta a una figura de Pérez Zeledón

Dentro de ese perfil, el nombre que comienza a tomar fuerza es el de Manuel Morán, extremo panameño de Municipal Pérez Zeledón, quien ha sido uno de los futbolistas más destacados del cuadro generaleño.

En este Apertura 2025, el canalero de 28 años y 1,87 metros disputó 17 partidos (16 de ellos como titular), marcó 2 goles y repartió 2 asistencias para el conjunto generaleño, que peleó la clasificación hasta el final y terminó sexto.

Manuel Morán interesa en Saprissa (Instagram).

Manuel Morán interesa en Saprissa (Instagram).

Quien se encargó de destapar el interés tibaseño por el atacante fue el periodista Kevin Jiménez, en su programa Seguimos: “Saprissa ha consultado por Manuel Morán, de Pérez Zeledón”, aseguró.

Publicidad

Un rival directo entra en la disputa

Sin embargo, el comunicador también lanzó una advertencia que encendió las alarmas en Tibás: Municipal Liberia, clasificado a semifinales y decidido a realizar un mercado de pases ambicioso, también lo tiene en la mira.

También lo quiere Liberia, y Liberia quiere ir por todo. Realmente lo quieren e incluso están preparados para ofrecer pagar la cláusula de salida”, reveló Jiménez, recordando que Morán aún mantiene contrato vigente con Pérez Zeledón.

Publicidad

A pesar del interés liberiano, Jiménez dejó una opinión personal que genera algo de esperanza en Tibás: “Hay que ver si Pérez está abierto a darlo a Liberia, no creería que se lo den”, comentó.

Publicidad
Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

ver también

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

Con esto sobre la mesa, la directiva morada sabe que deberá moverse rápido y presentar una propuesta convincente para asegurar a Morán, un futbolista que podría ser fundamental para Vladimir Quesada en el próximo torneo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Están listos”: el plan de Jafet Soto para robarse una figura de Saprissa
Deportivo Saprissa

“Están listos”: el plan de Jafet Soto para robarse una figura de Saprissa

Jafet Soto recibe un desplante que lo pone en jaque
Costa Rica

Jafet Soto recibe un desplante que lo pone en jaque

Jugarán semifinales y llegarán a Herediano: Jafet Soto asegura dos fichajes tras la eliminación
Costa Rica

Jugarán semifinales y llegarán a Herediano: Jafet Soto asegura dos fichajes tras la eliminación

Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica
Honduras

Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo