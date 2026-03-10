Análisis de mercado: ¿Por qué el XI ideal de la liga de Costa Rica vale el doble que el de Honduras?

En el fútbol de Centroamérica, la rivalidad entre ticos y catrachos es el combustible de un sinfín de debates en las redes sociales. Siempre se discute quién tiene más títulos, quién tiene la mejor selección o qué estadio pesa más. Sin embargo, hay un termómetro que no miente y que suele anticipar hacia dónde se inclina la balanza del poder regional: el mercado.

Este 2026, las cifras de Transfermarkt han arrojado una bofetada de realidad para la Liga Nacional de Honduras. Mientras que el 11 ideal más costoso de la Liga Promérica de Costa Rica alcanza los 7,10 millones de euros, su contraparte en Honduras apenas roza los 3,80 millones. Estamos hablando de casi el doble de valor.

El XI ideal de Costa Rica

En Costa Rica, el equipo de los millones está blindado por el dominio de la Liga Deportiva Alajuelense, que cuenta con siete figuras. El arco está custodiado por Washington Ortega, tasado en 700 mil euros, una cifra astronómica para un guardameta en la región.

Santiago van der Putten, con apenas 21 años, ya lidera la zona central con un valor de 900 mil euros, escoltado por Alexis Gamboa (600 mil euros). Los laterales, Josepoh Mora (Deportivo Saprissa) y Piñar, aportan otros 600 mil entre ambos.

Alejandro Bran (450 mil euros) y Allan Cruz (CS Herediano, 500 mil euros) le aportan jerarquía al mediocampo tico, pero es en el ataque donde se rompe el mercado. Con Randall Leal y el panameño Tomás Rodríguez tasados en 1 millón de euros cada uno, Costa Rica presume de tener a los jugadores franquicia de la zona.

Completan el ataque Kenneth Vargas (750 mil) y el talentoso Creichel Pérez (600 mil). Total: un equipo de 7,10 millones de euros que podría competir presupuestariamente en ligas de nivel medio en Europa o la MLS.

El XI ideal de Honduras

En Honduras, el 11 ideal, dominado casi en su totalidad por el Olimpia, muestra una realidad estancada. Edrick Menjívar, el mejor pagado bajo los tres palos, vale 450 mil euros. Su defensa central, compuesta por Emanuel Hernández (450 mil) y Devron García (Real España, 350 mil), no llega ni a la mitad del valor de la pareja tica.

El mediocampo catracho se mueve en el rango de los 300 a 400 mil euros, con nombres como Jorge Álvarez y Agustín Mulet. En el ataque, donde suelen estar los billetes, la diferencia es dolorosa para el aficionado hondureño: José Pinto (350 mil), Jorlian Sánchez (Olancho, 325 mil) y Edwin Rodríguez (300 mil) ni siquiera se acercan a la cotización de un solo extremo del Saprissa o la Liga. El total de 3,80 millones deja al 11 de Honduras en una posición de inferioridad numérica y económica difícil de ignorar.

Los factores de la brecha

1- El retorno de los legionarios

Costa Rica ha perfeccionado el arte de repatriar. Jugadores como Randall Leal vuelven de la MLS o Europa con un valor de mercado que todavía es alto. Al regresar a clubes como Herediano, Saprissa o Alajuelense, no solo suben el nivel del torneo, sino que mantienen el valor de la liga en el radar internacional.

Randall Leal llegó a Herediano directo desde la MLS (CSH).

En Honduras, los legionarios suelen volver cuando su valor ya está en el suelo o, peor aún, se quedan estancados en ligas locales sin dar el salto en el momento justo, lo que hace que su precio en Transfermarkt se oxide.

2- Juventud con valor de reventa

El caso de Santiago van der Putten (900 mil euros) es el ejemplo perfecto. Costa Rica está vendiendo la idea de que su liga es una plataforma de exportación segura. Los ojeadores internacionales ven al jugador tico como alguien con mejor formación táctica y mental, lo que automáticamente infla su precio de salida.

Santiago Van der Putten tiene futuro europeo (LDA).

En Honduras, a pesar de tener jugadores con condiciones físicas superiores, la falta de vitrina internacional y procesos juveniles deficientes hace que un central titular de la selección nacional valga la mitad que un juvenil con proyección en Costa Rica.

3- Músculo extranjero y estabilidad financiera

Los clubes grandes de Costa Rica están fichando mejor. Cuando Alajuelense ficha a un extranjero, suele ser alguien con un pasado reciente en ligas competitivas, lo que inyecta valor inmediato al XI ideal. En Honduras, el mercado de foráneos se ha vuelto un reciclaje de nombres conocidos que ya no tienen margen de crecimiento económico.

4- Poderío excesivamente concentrado

En Honduras, el valor está excesivamente concentrado. Si le quitas al Olimpia sus piezas clave, el valor del 11 ideal hondureño caería por debajo de los 2 millones. En Costa Rica, la competencia entre el Saprissa, la Liga y Herediano genera una inflación positiva. Hay tres billeteras peleando por los mejores nombres, lo que obliga a los clubes a pagar más y, por ende, a tasar más alto.

En síntesis