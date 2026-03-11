“Paso a los jóvenes”: anuncia su retiro oficial de la Selección de Honduras y se lo deja claro a José Francisco Molina

La Selección de Honduras ha comenzado una nueva era bajo el mando de José Francisco Molina, y su primera prueba será el 31 de marzo ante Perú en España.

Molina cuenta con un grupo de entre 50 y 55 jugadores para ese partido, pero hay uno que atraviesa un buen momento y ha decidido retirarse de la Selección de Honduras.

Hablamos de Eddie Hernández, el goleador de 35 años que regresó a Honduras luego de su paso por Municipal y que se encuentra en racha anotadora.

Con la camiseta de Real España, ya lleva 8 goles y es el máximo goleador del Clausura 2026.

En una reciente entrevista sobre su buen momento, se le preguntó si volvería a la Selección de Honduras, a lo que respondió que no.

Eddie Hernández se retira de la Selección de Honduras

“Honestamente, no. Tengo 35 años y es tiempo de darle paso a los jóvenes. Hay que empezar de cero, están resurgiendo buenos jugadores que se destacan tanto en la liga nacional como en el extranjero, como Dereck Moncada. Hay otros que quizá desconocemos, pero que están haciendo bien las cosas. Es momento de abrirles paso a los jóvenes con el nuevo entrenador y que comiencen desde cero”, explicó.

Con esta decisión, Eddie espera que la nueva generación de futbolistas tenga el nivel necesario para llevar a Honduras de vuelta a una Copa del Mundo, después de no haber asistido desde 2014.