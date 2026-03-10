Es tendencia:
“Su contrato vence”: Alajuelense deja claro qué pasará con Malcom Pilone tras la lesión que lo margina hasta 2027

Con el regreso de Malcom Pilone recién previsto para 2027 y su contrato vigente solo hasta diciembre, en Alajuelense ya aclararon cuál será la postura del club.

Por Geronimo Heller

Malcom Pilone estará fuera hasta 2027.
Malcom Pilone sufrió una de las lesiones más temidas en el fútbol luego de una jugada desafortunada sobre el césped sintético del Estadio Carlos Ugalde, y Liga Deportiva Alajuelense ya confirmó la gravedad del diagnóstico.

Tras realizarle los estudios médicos correspondientes, la institución rojinegra confirmó que el volante presenta ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial.

Malcom Pilone estará 9 meses sin jugar

La magnitud de la lesión obligará al mediocampista argentino a someterse a una intervención quirúrgica y posteriormente iniciar un largo proceso de recuperación.

Desde la misma Liga estiman que el período de rehabilitación será de aproximadamente nueve meses, por lo que Pilone podría volver a las canchas recién a comienzos de 2027. El problema es que, para ese entonces, podría no seguir siendo jugador manudo.

El ex capitán de Municipal Liberia llegó a Alajuela a principios de 2026 y firmó un contrato que lo vincula con el club hasta el 31 de diciembre de este año. En este marco, la confirmación de la ruputa de ligamento generó interrogantes sobre su continuidad.

Joseph Joseph aclara la postura de Alajuelense

Este martes, el presidente Joseph Joseph abordó el tema en una entrevista con Radio Columbia y dejó en claro cuál es la postura del club frente al delicado momento que atraviesa Pilone.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión sobre una posible renovación, el dirigente fue contundente al hablar del apoyo que recibirá el ex Rosario Central. “Faltan 9 meses para que lleguemos a ese momento, su contrato vence en diciembre. No sé qué va a pasar, pero sí le puedo garantizar que no lo vamos a abandonar. Vamos a darle todo el apoyo a él como jugador y como persona para que pueda superar este momento y ya veremos qué pasa contractualmente”, aseguró.

“Estoy seguro de que va a volver más fuerte”

Joseph Joseph también se mostró golpeado por el diagnóstico: “Lo tomamos con muchísima tristeza, pensábamos que podía ser una lesión no tan grave como la que resultó ser, entonces estamos muy tristes por él”, confesó el presidente desde Los Ángeles, donde Alajuelense se prepara para debutar en la Concachampions 2026 frente a LAFC.

A pesar del duro panorama, el dirigente cerró con un mensaje de respaldo total para el mediocampista argentino: “No lo vamos a abandonar jamás, vamos a apoyarlo. Estoy seguro de que va a volver más fuerte; vamos a meterle candela para que vuelva lo más rápido posible y en una mejor condición”.

En síntesis

  • Lesión grave: Malcom Pilone sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial, por lo que deberá ser operado.
  • Larga recuperación: Alajuelense estima unos nueve meses de rehabilitación, por lo que el volante podría volver a jugar recién a inicios de 2027.
  • Futuro abierto: su contrato con la Liga vence en diciembre de 2026, aunque el presidente Joseph Joseph aseguró que el club no lo abandonará y lo apoyará durante toda su recuperación.
