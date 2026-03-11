David Faitelson le hace un pedido a la FIFA para el Mundial 2026 que caerá mal en Centroamérica: “Yo elegiría a…”

La tensión que atraviesa Medio Oriente y la cercanía del inicio del Mundial 2026 han puesto bajo la lupa la situación de Irán, luego de que el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, afirmara que la decisión del régimen sería retirar a la selección del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En medio de ese escenario, el periodista David Faitelson tomó postura y aseguró que, si la plaza iraní queda vacante, la FIFA debería otorgársela a otra selección muy lejos de Centroamérica.

ver también Irán descarta ir al Mundial 2026 y FIFA definirá al reemplazante: ¿puede ser una selección de Centroamérica?

¿Cuál fue el pedido de David Faitelson a la FIFA?

El periodista David Faitelson sin filtros también opinó sobre el posible retiro de Irán del Mundial 2026 y planteó cuál sería su postura si dependiera de la FIFA.

A través de sus redes sociales, el comunicador aseguró que elegiría a una selección europea para ocupar la plaza vacante, argumentando que esa decisión tendría únicamente un beneficio deportivo.

“Yo, si fuese la FIFA, elegiría a una selección europea para sustituir a Irán. Sólo así el torneo tendría un beneficio deportivo”, comentó Faitelson en su cuenta oficial de X.

David Faitelson en su cuenta oficial de X

Publicidad

Publicidad

Su postura también llamó la atención porque en su planteamiento no consideró a ningún combinado de Centroamérica, lo que podría generar inconformidad en la región ante la posibilidad de que una plaza mundialista termine en manos de una selección de otro continente.

Datos claves

Irán puso en duda su presencia en el Mundial 2026: el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali , aseguró que no existen condiciones para que la selección participe en el torneo.

el ministro de Deportes, , aseguró que no existen condiciones para que la selección participe en el torneo. La FIFA sí puede reemplazar a una selección: el reglamento contempla que, si una federación se retira o es excluida, el organismo tiene la facultad de designar a otro equipo.

el reglamento contempla que, si una federación se retira o es excluida, el organismo tiene la facultad de designar a otro equipo. El posible reemplazo abre debate: Irak aparece como el mejor posicionado en lo deportivo, mientras voces como la de David Faitelson plantearon que la plaza debería quedar para una selección europea, dejando fuera del debate a Centroamérica.