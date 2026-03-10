Concacaf está en vilo por la noticia que impacta a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y Nicaragua: “Culmina la negociación”

El periodista de Panamá José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, reveló nuevos detalles sobre la próxima llegada de FOX a la televisión centroamericana.

Según explicó, este movimiento representa un paso importante dentro del mercado deportivo de la región y apunta a convertirse en una de las operaciones más llamativas en materia de transmisión.

Domínguez señaló en el programa El Marcador TV que la negociación estaría cerca de cerrarse e incluiría la compra de FOX Sports México para incorporarlo a la plataforma de Tigo en América Latina.

Un proyecto con cambios importantes

Chepe Bomba aseguró que la llegada de FOX a Centroamérica forma parte de un proyecto de gran magnitud que abarcaría varios países de la región. Según sus declaraciones, esta iniciativa no solo tendría alcance en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sino que también se extendería hacia Bolivia, Ecuador y Paraguay

“Algunos duendes creyeron que tenían el tesoro agarrado ya y decían ‘este es mi oro‘, sin embargo un nuevo proyecto se avecina, un nuevo proyecto titánico, desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, pasando por Panamá, llegando a Bolivia, Ecuador, terminando en Paraguay. Se viene la culminación de la negociación “, aseguró en el programa El Marcador TV.

En Panamá, la posible llegada de FOX a Centroamérica ha generado especial interés debido al peso que tiene Tigo dentro del fútbol local. La empresa figura entre los patrocinadores más importantes del balompié panameño, por lo que cualquier movimiento relacionado con Tigo Sports podría tener un impacto directo en la transmisión.

Por otro lado, en Costa Rica y Guatemala también existe expectativa por esta negociación. En el caso guatemalteco, aunque la noticia aún no ha tenido gran repercusión, Tigo posee los derechos de transmisión de varios clubes de la Liga Nacional.

De esta manera, Chepe Bomba se convirtió en uno de los primeros periodistas en profundizar sobre la posible llegada de FOX al mercado centroamericano a través de Tigo Sports.

Sus declaraciones retomaron una versión que ya había circulado previamente en redes sociales, cuando la cuenta de X Revista Deportiva CR adelantó en septiembre de 2025 que FOX Sports Latinoamérica estaría negociando la compra de Tigo Sports Centroamérica.