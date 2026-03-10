“En negociaciones”: Lonnis confirma que Saprissa ya conversa con varios jugadores para el Apertura 2026

El Deportivo Saprissa ya comenzó a mover fichas pensando en el Apertura 2026. Mientras el equipo pelea por mantenerse en la parte alta del Torneo Clausura, dentro de la estructura deportiva morada también se trabaja en la planificación del futuro del plantel.

Erick Lonnis, integrante del comité deportivo del club, confirmó que la institución ya inició conversaciones con varios futbolistas cuyo contrato finaliza en junio, en un proceso que marcará parte del armado del próximo torneo.

La situación no es menor para la dirigencia tibaseña. Siete jugadores del actual plantel quedan en libertad a mitad de año, lo que obliga al club a sostener múltiples reuniones para definir quiénes continuarán en el proyecto deportivo. En medio de esa agenda intensa, Lonnis se ha convertido en uno de los principales interlocutores con los futbolistas que están evaluando su futuro dentro o fuera del equipo morado.

¿Quiénes son los futbolistas con los que negocia Saprissa?

Junto a Azofeifa, quien ya está casi cerrada su renovación. también terminan contrato en junio otros nombres importantes del plantel: Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega. Todos forman parte de un grupo de futbolistas con experiencia dentro del equipo, por lo que sus casos se estudian con especial cuidado dentro del comité deportivo.

Azofeifa es el único que está prácticamente cerrada su continuidad. (Foto: Repetel)

“Con todos he hablado. Desde hace un mes he venido teniendo conversaciones con cada uno de ellos; en este periodo hemos estado en negociaciones”, explicó Erick Lonnis ante una consulta de La Nación sobre el proceso de renovaciones. El dirigente, sin embargo, evitó adelantar si ya existe algún acuerdo cerrado o compromisos de palabra con alguno de los futbolistas involucrados.

Para el exarquero morado, uno de los objetivos principales del club es evitar repetir situaciones del pasado, cuando jugadores importantes terminaron saliendo de la institución. Según explicó, el análisis interno del club también ha puesto atención en aspectos como la confianza y el desarrollo individual de los futbolistas para potenciar su rendimiento dentro del equipo.

Mientras las conversaciones continúan, Saprissa mantiene su mirada en el presente deportivo. El equipo pelea por el liderato del Clausura 2026 y se encuentra a solo un punto del Herediano, actual líder del campeonato.

Datos Claves

Erick Lonnis lidera las negociaciones para renovar a siete futbolistas del Deportivo Saprissa.

lidera las negociaciones para renovar a del Deportivo Saprissa. Los jugadores Mariano Torres y Ariel Rodríguez finalizan su contrato en junio de 2026 .

y finalizan su contrato en . El club busca definir el futuro de Ricardo Blanco, Newton Williams y Marvin Loría.