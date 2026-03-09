“¿Por qué no lo expulsan?”: Hernán Medford recibe el pedido que nadie en Saprissa estaba esperando

El Deportivo Saprissa consiguió una importante victoria en casa al derrotar 2-1 al Herediano, dirigido por José Giacone, en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Los goles del conjunto morado fueron obra de Orlando Sinclair y Gerson Torres, lo que le permitió sumar tres puntos valiosos en un duelo muy disputado.

Con este triunfo, Saprissa alcanzó su sexta victoria del campeonato y se colocó en la segunda posición de la tabla, quedando a solo un punto del Herediano. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro y tras los análisis posteriores, Hernán Medford recibió una solicitud inesperada, una noticia que sorprendió dentro del entorno morado.

ver también “Nos jugaron sucio”: Hernán Medford manda una fuerte denuncia tras la victoria de Saprissa ante Herediano

¿Cuál fue el pedido inesperado que recibió Hernán Medford al mando del Saprissa?

Durante el minuto 18 del encuentro entre Saprissa y Herediano se presentó una acción que provocó la molestia inmediata de Hernán Medford.

En esa jugada, el defensor Ricardo Blanco fue sancionado con tarjeta amarilla luego de cometer una infracción sobre Ronaldo Araya, decisión que generó una fuerte reacción en el banquillo morado.

Hernán Medford – Marvin Caravaca

Después de la falta, Medford abandonó su zona técnica para reclamar con intensidad al equipo arbitral, en especial a la jueza central Marianella Araya.

Publicidad

Publicidad

Más tarde, el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, opinó sobre el incidente y afirmó que, a su criterio, no encuentra explicación para que el entrenador morado no haya sido expulsado.

Hernán Medford – Deportivo Saprissa

Publicidad

“No me explico por qué no expulsan a Medford. Se salió de su área técnica a protestar a los árbitros de una forma que no se debe permitir y es de roja directa”, afirmó. el analista arbitral Greivin Porras.

Publicidad

Datos clave

La jugada polémica ocurrió al minuto 18 del partido entre Saprissa y Herediano, cuando Ricardo Blanco recibió tarjeta amarilla por una falta sobre Ronaldo Araya.

del partido entre Saprissa y Herediano, cuando Ricardo Blanco recibió por una falta sobre Ronaldo Araya. Hernán Medford reaccionó con mucha molestia tras la acción, al punto de salir de su zona técnica para reclamarle con intensidad al cuerpo arbitral.

tras la acción, al punto de salir de su zona técnica para reclamarle con intensidad al cuerpo arbitral. El analista arbitral Greivin Porras consideró que Medford debió ser expulsado, ya que, según su criterio, su protesta era para tarjeta roja directa.