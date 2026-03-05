Medford sigue sin ganarle a Carevic: esto respondió el DT de Sporting al ser consultado sobre su historial con el técnico de Saprissa

Sporting FC dio uno de los golpes de la jornada al remontar y vencer 2-1 a Deportivo Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa, resultado que no solo cortó la racha perfecta del equipo de Hernán Medford, sino que también dejó un dato llamativo entre ambos entrenadores.

Con este triunfo, Andrés Carevic mantiene su invicto frente a equipos dirigidos por Medford, una estadística que no pasó desapercibida en la conferencia de prensa posterior al partido.

La pregunta que Carevic evitó

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, a Andrés Carevic le consultaron en dos ocasiones por el dato de que nunca ha perdido contra un equipo dirigido por Hernán Medford.

El técnico argentino, sin embargo, prefirió restarle importancia a esa estadística: “Yo no sigo mucho la estadística, pero uno trata de mantener un modelo y una esencia que quiere respetar. Con Cartaginés la primera vuelta costó, ahora también, pero en lo personal puedo decir que venir a esta cancha es lindo. Nosotros siempre tratamos de proponer para sacar un resultado positivo”.

Andrés Carevic le volvió a ganar a Hernán Medford. (Foto: La Nación)

Una rivalidad que no ve como personal

Al notar que el entrenador había esquivado la referencia directa a Medford, los periodistas insistieron con la pregunta. Carevic volvió a aclarar su postura: “No veo esto como algo contra Hernán Medford. Nosotros preparamos el partido para el rival; cada partido es diferente y vamos viendo estrategias”.

El argentino insistió en que su enfoque está en los rivales y no en los técnicos que están del otro lado del banquillo: “Esto no es puntual contra técnicos, sino frente a lo que muestran los rivales”, concluyó.

Más allá de las respuestas diplomáticas del técnico de Sporting, el dato sigue llamando la atención: Medford todavía no logra derrotar a un equipo dirigido por Carevic.

