Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan de Alajuelense y compara al Machillo Ramírez con Jeaustin Campos: “Desastroso”

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió un empate valioso al igualar 1-1 ante LAFC en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions.

El equipo dirigido por el Machillo Ramírez logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Alejandro Bran al minuto 44, aunque el conjunto angelino reaccionó en el complemento con la anotación de Denis Bouanga al 56 para sellar la igualdad.

Tras el encuentro, el exdelantero costarricense Rolando Fonseca analizó el resultado y aseguró que el rendimiento de Alajuelense demuestra el carácter del equipo en escenarios complicados. Además, destacó el trabajo de Machillo Ramírez, llegando incluso a compararlo con Jeaustin Campos.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre el Machillo Ramírez y Jeaustin Campos?

“La verdad, si usted estaba esperando algo desastroso como lo tuvo el equipo de Jeaustin Campos, hoy no lo fue. Y esto no sucedió por Washington Ortega quien fue determinante, además, la Liga fue un equipo muy ordenado”, compartió Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Alfaro.

De esta manera Rolando Fonseca resaltó lo que fue el episodio entre LAFC y Real España dirigido por Jeaustin Campos, en la primera ronda de la Concachampions en donde el global terminó en goleada (7-1). Si bien todavía falta el encuentro de vuelta, Alajuelense sacó un excelente resultado lejos de casa.

“Sufrió Alajuelense pero así también se sacan los resultados. Oscar Ramirez marca un hito en esta era demostrando que le gustan este tipo de partidos. Todo este escenario le permite a los manudos soñar para el siguiente encuentro en casa ante LAFC”, finalizó Rolando Fonseca.

Las palabras de Rolando Fonseca reflejan el valor del resultado conseguido por Liga Deportiva Alajuelense en Los Ángeles, destacando la capacidad del equipo para competir en un escenario complicado.

