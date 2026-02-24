Es tendencia:
Mensaje desde Europa: Saprissa recibe el reconocimiento que sorprende a Costa Rica tras el clásico con Alajuelense

Saprissa tomó impulso tras derrota a Alajuelense en el clásico de Costa Rica. Y desde Europa llegó un mensaje impensado.

El triunfo en el clásico le dio un impulso importante al Deportivo Saprissa, no solo a nivel local, sino también internacional, luego de recibir un reconocimiento desde Europa por su rendimiento y solidez colectiva ante Liga Deportiva Alajuelense.

Marcelo Gallardo se va de River: el día que Saprissa desató la bronca del DT ante los ojos de Sudamérica

Marcelo Gallardo se va de River: el día que Saprissa desató la bronca del DT ante los ojos de Sudamérica

Saprissa trasciende fronteras

Desde el panel de DAZN España quedaron impresionados con la tercera equipación de Deportivo Saprissa, inspirada en Batman, un diseño que recibió múltiples elogios por su originalidad y estética, generando comentarios positivos

Este inesperado reconocimiento internacional llegó también tras el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense y volvió a colocar al conjunto morado en el radar del fútbol europeo, demostrando que su imagen y creatividad también trascienden las fronteras.

Vale la pena recordar que esta camiseta “Batman” de Deportivo Saprissa, fabricada por Kappa, fue elegida como la mejor camiseta local de noviembre de 2025.

Footy Headlines

Superando incluso diseños de selecciones mundialistas, tras una votación récord de más de 5.000 personas, según informó el sitio especializado Footy Headlines, consolidando así el impacto internacional del conjunto morado también fuera de la cancha.

