Mensaje desde Europa: Saprissa recibe el reconocimiento que sorprende a Costa Rica tras el clásico con Alajuelense

El triunfo en el clásico le dio un impulso importante al Deportivo Saprissa, no solo a nivel local, sino también internacional, luego de recibir un reconocimiento desde Europa por su rendimiento y solidez colectiva ante Liga Deportiva Alajuelense.

Saprissa trasciende fronteras

Desde el panel de DAZN España quedaron impresionados con la tercera equipación de Deportivo Saprissa, inspirada en Batman, un diseño que recibió múltiples elogios por su originalidad y estética, generando comentarios positivos

Este inesperado reconocimiento internacional llegó también tras el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense y volvió a colocar al conjunto morado en el radar del fútbol europeo, demostrando que su imagen y creatividad también trascienden las fronteras.

Vale la pena recordar que esta camiseta “Batman” de Deportivo Saprissa, fabricada por Kappa, fue elegida como la mejor camiseta local de noviembre de 2025.

Footy Headlines

Superando incluso diseños de selecciones mundialistas, tras una votación récord de más de 5.000 personas, según informó el sitio especializado Footy Headlines, consolidando así el impacto internacional del conjunto morado también fuera de la cancha.

