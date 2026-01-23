“Rescindió contrato”: Saprissa pierde a una de sus grandes promesas y ahora podría jugar en un rival directo

Con la llegada de Tomás Rodríguez en el presente mercado de fichajes, Deportivo Saprissa saldó una de las deudas referidas al armado de su planilla que venía arrastrando desde el anterior ciclo de Vladimir Quesada: la falta de un “9” para pelearle el puesto a Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

En ese lapso, pasaron dos entrenadores sin mayor suceso: José Giacone y Paulo Wanchope, quien se fijó en las divisiones menores del club para buscarle una solución al problema y hasta se apersonó en varias ocasiones al Centro Deportivo “Beto” Fernández.

Allí, después de observar durante algunos días a las diferentes categorías, fue acercando al primer equipo a algunos juveniles. Aunque en ese grupo, donde destacaba el ahora refuerzo de NY Red Bulls II, Akheem Wilson, jamás entró uno de los arietes que venía haciendo ruido a punta de goles y hasta tenía experiencia en la Primera División.

¿Cuál es la promesa que se marcha de Saprissa?

El periodista Estefan Monge dio a conocer a través de sus redes sociales que el centrodelantero Julián Ugalde “no sigue en Saprissa Sub-21. Rescindió su contrato con el equipo morado”, desligándose definitivamente del club a un año de haber llegado.

En ese período fue uno de los goleadores morados, a pesar del gris semestre que acaba de vivir bajo las órdenes de Roy Myers: su escuadra finalizó en el octavo lugar del Apertura 2025 con 18 puntos en la misma cantidad de partidos y, por ende, fuera de la pelea por el título que ganó Sporting FC.

Ugalde, de 20 años y 1,91 metros, es ahora agente libre y puede fichar por cualquier club del fútbol costarricense que se interese en sus servicios. Y desde el sitio La Voz Saprissista hasta se preguntan si no “se irá a la acera del frente”, en referencia a Liga Deportiva Alajuelense, que hace días se reforzó con un joven goleador de Municipal Liberia.

El detalle curioso es que Ugalde cuenta con experiencia en la máxima categoría: tras ser el máximo artillero de sus ligas menores, Grecia lo subió a su escuadra mayor y debutó como profesional el 23 de noviembre de 2023, en el empate 1-1 con Liberia. En el Clausura 2024 disputó otros cuatro partidos, aunque no pudo anotar.