“Todo listo”: Saprissa cierra otra salida de una de sus joyas a un club importante del exterior

El Deportivo Saprissa continúa moviendo piezas en un mercado de fichajes donde las salidas rumbo al fútbol internacional han tomado protagonismo. Tras concretar la transferencia de Kenay Myrie al FC Copenhague, el club morado vuelve a cerrar una operación que confirma su papel como exportador de talento joven.

La salida de Myrie marcó un punto clave para la dirigencia, no solo por el salto deportivo del jugador, sino también por el impacto económico que representó la negociación. En ese mismo camino, Saprissa avanza ahora con otra de sus promesas, reforzando la estrategia de dar proyección internacional a futbolistas formados en Tibás.

¿Cuál es el otro juvenil de Saprissa que se va al exterior?

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez informó que Akhem Wilson será el próximo jugador morado en dar el salto al exterior: “Será nuevo jugador del New York Red Bulls II, a préstamo con opción de compra”.

Según la información, el acuerdo entre las partes ya está prácticamente cerrado y solo restan detalles administrativos para hacerlo oficial: “Faltan temas migratorios y quedará todo listo. Ya la firma de contrato quedó lista”.

Akhem Wilson irá al New York Red Bulls II.

El destino del joven futbolista no es menor. El New York Red Bulls II compite en el sistema de desarrollo ligado a la MLS, una plataforma que en los últimos años ha servido como trampolín para jóvenes talentos hacia el primer equipo y al fútbol europeo.

Con esta nueva salida, Saprissa confirma que su mercado de fichajes no pasa únicamente por reforzar la planilla, sino también por potenciar y proyectar a sus joyas al exterior, una línea que la dirigencia ha venido impulsando con fuerza en los últimos torneos.