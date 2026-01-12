Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Todo listo”: Saprissa cierra otra salida de una de sus joyas a un club importante del exterior

Después de haber vendido a Kenay Myrie, Saprissa avanzó también con la salida de otra promesa morado que irá a la MLS.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Saprissa deja salir a otro jugador.
© Saprissa.Saprissa deja salir a otro jugador.

El Deportivo Saprissa continúa moviendo piezas en un mercado de fichajes donde las salidas rumbo al fútbol internacional han tomado protagonismo. Tras concretar la transferencia de Kenay Myrie al FC Copenhague, el club morado vuelve a cerrar una operación que confirma su papel como exportador de talento joven.

La salida de Myrie marcó un punto clave para la dirigencia, no solo por el salto deportivo del jugador, sino también por el impacto económico que representó la negociación. En ese mismo camino, Saprissa avanza ahora con otra de sus promesas, reforzando la estrategia de dar proyección internacional a futbolistas formados en Tibás.

¿Cuál es el otro juvenil de Saprissa que se va al exterior?

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez informó que Akhem Wilson será el próximo jugador morado en dar el salto al exterior: “Será nuevo jugador del New York Red Bulls II, a préstamo con opción de compra”.

Según la información, el acuerdo entre las partes ya está prácticamente cerrado y solo restan detalles administrativos para hacerlo oficial: “Faltan temas migratorios y quedará todo listo. Ya la firma de contrato quedó lista”.

Akhem Wilson irá al New York Red Bulls II.

Akhem Wilson irá al New York Red Bulls II.

El destino del joven futbolista no es menor. El New York Red Bulls II compite en el sistema de desarrollo ligado a la MLS, una plataforma que en los últimos años ha servido como trampolín para jóvenes talentos hacia el primer equipo y al fútbol europeo.

Publicidad
Erick Lonnis lo confirma: la cifra millonaria que ingresa a Saprissa por las ventas de Kenay Myrie, Dax Palmer y Warren Madrigal

ver también

Erick Lonnis lo confirma: la cifra millonaria que ingresa a Saprissa por las ventas de Kenay Myrie, Dax Palmer y Warren Madrigal

Con esta nueva salida, Saprissa confirma que su mercado de fichajes no pasa únicamente por reforzar la planilla, sino también por potenciar y proyectar a sus joyas al exterior, una línea que la dirigencia ha venido impulsando con fuerza en los últimos torneos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa negocia con un equipo de la MLS para dejar ir a una promesa
Deportivo Saprissa

Saprissa negocia con un equipo de la MLS para dejar ir a una promesa

Nuevo equipo para Gustavo Herrera en 2026
Deportivo Saprissa

Nuevo equipo para Gustavo Herrera en 2026

Figura de Saprissa podría marcharse a la MLS
Deportivo Saprissa

Figura de Saprissa podría marcharse a la MLS

"Han preguntado": Carrasquilla recibe el interés desde Brasil que alarma a Pumas
Panama

"Han preguntado": Carrasquilla recibe el interés desde Brasil que alarma a Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo