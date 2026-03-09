Esto le dijo Cristian Martínez a Christiansen sobre su futuro: “no tiene” club y en 100 días debuta Panamá en el Mundial 2026

Faltan exactamente cien días para que llegue el miércoles 17 de junio, fecha en la que Panamá jugará frente a Ghana su primer partido del Mundial 2026. La bola comenzará a rodar a las 6:00 p.m. en el BMO Field de Toronto, Canadá, y será clave en el devenir de la selección nacional en el Grupo L, donde además competirá con Inglaterra y Croacia.

El reto es mayúsculo y todo el país, empezando por el cuerpo técnico que lidera Thomas Christiansen, desea que los futbolistas con chances de acudir a la cita máxima lleguen a la misma de la mejor forma posible. Sin embargo, el caso de Cristian Martínez está siendo seguido de cerca por lo particular que es.

Martínez tiene contrato hasta mitad de año en el Hapoel Kiryat Shmona de Israel, pero se marchó del país luego de que se desatara la guerra en Medio Oriente, que tiene como uno de los focos centrales del conflicto al país en el que estaba residiendo. Su último partido con el club israelí lo jugó el 21 de febrero y terminó en triunfo 1-0 sobre Hapoel Jerusalem.

De acuerdo a la información del periodista Ricardo Icaza, el volante de 29 años cumplirá con un plan de entrenamiento diagramado por el equipo de trabajo de la Marea Roja en las instalaciones de un equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que podría inscribirlo si el conflicto bélico se sigue extendiendo, apelando a una “cláusula de guerra”.

¿Qué le dijo Fulo Martínez a Thomas Christiansen?

Cristian Martínez le hizo saber a Thomas Christiansen que su futuro se definirá en los próximos días, pues necesita ganar rodaje serio antes de la Copa del Mundo. “‘Fulo’ le dijo al entorno del míster que esta semana consigue algo”, afirmó el reportero José Ángel Rodríguez en el programa A La Candela.

El próximo desafío de la selección panameña llegará en la fecha FIFA de marzo, cuando en los días 27 y 31 enfrente a Sudáfrica en dos amistosos que tendrán lugar en suelo africano. Un rival con un biotipo similar al ghanés, para tener una muestra de lo que le espera en el arranque de la cita mundialista. Y se proyecta que Martínez sea de la partida.

