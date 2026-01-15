Lo fichó en silencio: Alajuelense se roba a la joya goleadora de un rival directo en Costa Rica

De manera oficial, la Liga Deportiva Alajuelense aseguró en silencio a una de las joyas más prometedoras del fútbol de Costa Rica, concretando un movimiento que no tardó en llamar la atención dentro del medio local.

El conjunto rojinegro apostó por talento joven con impacto inmediato, goles en instancias decisivas y un perfil que ya había despertado interés.

¿Cuál joya se ha robado Alajuelense?

El presidente de Municipal Liberia, Wilder Eusse, confirmó que Alajuelense concretó el fichaje del goleador de la categoría U-14 del conjunto liberiano. Todo parece indicar que se trataría de Dereck Valerín.

“Nunca es fácil la situación para mantener a todos los jugadores, por ejemplo, el goleador de la U-14 se lo lleva Alajuelense, no somos capaces de amarrar 30 o 40 jugadores por lo que significa el impacto financiero”, comentó el presidente de Liberia, Wilder Eusse en Tigo Sports Radio.

“Pero así es esto, algunos van, otros vienen: otros que se habían ido por la Liga volvieron donde nosotros. Hay veces que hay que jugar al ajedrez. Pero sí hemos tratado de que aquellos jugadores mayores de 15 años que se estén destacando los vamos amarrando poco a poco“, concluyó Wilder Eusse.

Un jugador que promete

Dereck Valerín es una de las grandes joyas de la cantera de Liberia, con registros que explican por qué Liga Deportiva Alajuelense se habría fijado en él como apuesta a futuro.

El delantero llegó a las semifinales del torneo U-14 este semestre con los Coyotitos, siendo eliminados por Saprissa. La ida finalizó 0-0 y anotó el único gol de su equipo en la revancha, que perdieron 2-1. Además, le anotó un póker a Sporting y también amargó a la Liga.