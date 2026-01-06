“Regresa a Saprissa”: el Monstruo anuncia el fichaje que Vladimir Quesada reclamaba para el Clausura 2026

Este martes 6 de enero, Deportivo Saprissa confirmó a través de sus canales oficiales la quinta incorporación para reforzar el plantel que conduce Vladimir Quesada de cara al Torneo Clausura 2026.

Se trata de una llegada que ya había sido anticipada por el directivo Erick Lonnis, aunque restaba la comunicación formal de la institución tibaseña para que quedara oficializada.

¿Quién es el quinto refuerzo de Saprissa?

Mediante un comunicado, el Monstruo informó: “El portero Minor Álvarez regresa al Deportivo Saprissa, donde arrancó su carrera como profesional en 2010”. Así, el cuerpo técnico de Quesada ya dispone de un nuevo arquero tras las llegadas de Tomás Rodríguez, Bancy Hernández, Luis Paradela y Rachid Chirino.

El guardameta de 36 años se une al conjunto morado por tres torneos cortos y, contrario a lo que muchos suponían, no llega como reemplazante automático de Esteban Alvarado, quien se retiró recientemente del fútbol profesional.

Un regreso con rol definido

La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que Minor Álvarez funcione como respaldo y guía para los juveniles Isaac Alfaro y Abraham Madriz, quienes tendrán la oportunidad de competir por el puesto y afianzarse bajo los tres palos del equipo más ganador del país.

El propio Lonnis fue quien se encargó de aclarar el escenario y explicar por qué Saprissa no salió al mercado en busca de un arquero titular. “Los representantes de los clubes ofrecían opciones con cláusulas de 150 mil dólares, que hay que pagarle a los clubes. Y en el fondo, no son mejores porteros que Abraham Madriz o que Isaac Alfaro. Otros clubes no estaban dispuestos a dejar ir al jugador, entonces no puedo traer un jugador para pagarle 100 millones de colones y enemistarme con el club”, afirmó en una entrevista con Yashin Quesada.

Desde la institución también remarcaron el valor de la llegada de Álvarez. “Minor, con toda su experiencia, llega a reforzar e impulsar un departamento de guardametas que está integrado por dos futuras promesas, quienes representan el futuro de la institución y han formado parte del club desde divisiones menores, por lo que conocen a plenitud el ADN Morado y la exigencia de vestir la camiseta del equipo más ganador del país”, señalaron desde Saprissa.