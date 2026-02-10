Erick Lonnis quiso llevarse a Saprissa a la estrella del mercado de fichajes, pero le bajaron el pulgar: “No lo dejaron”

Como suele suceder una vez que cierra el mercado de fichajes, salen a la luz los grandes movimientos que, por diferentes razones, no se concretaron. Y uno de ellos tiene como protagonista a Deportivo Saprissa, que pudo haberse llevado a uno de los jugadores más codiciados de esta ventana.

Además de las contrataciones de Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y Minor Díaz, hubo un jugador que estuvo en la carpeta de Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo. Pero su ademán de ficharlo, según trascendió, fue rápidamente descartado por los altos mandos de la institución.

El refuerzo de lujo que quería Erick Lonnis

Durante la última emisión del programa Teléfono Rojo, el periodista Josué Quesada dio a conocer que el excapitán de Saprissa tiene predilección por Fernán Faerron y lo visualizaba como refuerzo para el Torneo Clausura 2026 aprovechando que era agente libre.

“Yo sé que a Lonnis le encanta Faerron y no lo dejaron. Ni siquiera llegaron a hacerle la oferta. Fue como que Lonnis dijo ‘Faerron’ y le respondieron que no“, comentó Quesada, dejando entrever que el carácter complejo del ex Alajuelense y Herediano le jugó en contra.

El defensor central de 25 años, por su parte, firmó con Cartaginés por los próximos seis meses y hasta debutó bajo las órdenes de Amarini Villatoro el domingo pasado, ingresando en el último minuto del triunfo 1-0 sobre Pérez Zeledón por la sexta jornada.

Fernán Faerron ya se estrenó con la camisa de Cartaginés. (Foto: CSC)

A mitad de año, Faerron se marchará al fútbol español para jugar en un equipo de la Segunda División. El acuerdo ya está cerrado, por lo que buscará ponerse a tono física y futbolísticamente en este torneo luego de estar parado varios meses.

¿Qué dijo Lonnis sobre la posibilidad de fichar a Faerron?

Cuando comenzó a sonar su nombre en Tibás, Erick Lonnis rápidamente salió a desmentir el rumor y fue tajante: “Nunca hemos hablado de Fernán Faerron, nunca ha estado en la órbita de Saprissa. Nunca hablamos con él, y que yo recuerde, con ninguno de sus representantes”.

“Ningún jugador bueno tiene las puertas cerradas. Los que sí las tienen, y que nunca se van a integrar a Saprissa, son los jugadores que no se adaptan a la cultura y los valores del equipo. Esa es una percepción muy personal cuando hacemos un análisis de un jugador”, concluyó.