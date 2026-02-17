Saprissa en vilo: Ariel Rodríguez consigue dar el gran salto justo antes del clásico contra Alajuelense

Ariel Rodríguez se ha convertido en una de las piezas clave desde el regreso de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa. El delantero atraviesa un gran momento ofensivo, con cinco goles en sus últimos tres partidos, números que reflejan su impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

Este repunte llega en un momento ideal para los morados, justo antes del clásico ante Liga Deportiva Alajuelense, elevando la confianza del plantel y de la afición.

Rodríguez no solo aporta goles, sino liderazgo y experiencia, elementos que han impulsado a Saprissa a dar un salto anímico importante en la previa del duelo más esperado del fútbol costarricense.

ver también Saprissa lo confirma: Ariel Rodríguez da el gran salto en Tibás y así fue anunciado oficialmente

¿Cuál es el gran salto de Ariel Rodríguez con Saprissa?

Con su más reciente anotación en la victoria (0-1) ante Liberia, Ariel Rodríguez continúa escribiendo su nombre en la historia del Deportivo Saprissa registrando 144 goles quedando a 20 goles de igualar el récord del máximo artillero morado, Evaristo Coronado (164).

Ariel Rodríguez – Saprissa

El delantero se afianza como el segundo máximo goleador en la historia del club y mantiene firme su objetivo de alcanzar el primer lugar, consolidándose como uno de los referentes ofensivos más importantes de la era reciente en Tibás.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Como visitante también destaca

Con sus 40 goles como visitante, Ariel Rodríguez también se convirtió en el quinto jugador del Deportivo Saprissa con más anotaciones fuera de casa, quedando detrás de Evaristo Coronado (51), Edgar Marín (48), Walter Centeno y Jorge Monge (41), además de igualar la marca de Álvaro Saborío.