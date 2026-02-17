Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa en vilo: Ariel Rodríguez consigue dar el gran salto justo antes del clásico contra Alajuelense

Ariel Rodríguez no para de destacar con Saprissa marcando goles y el esfuerzo ha traído una gran recompensa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Ariel Rodríguez destacándose en Saprissa
© SaprissaAriel Rodríguez destacándose en Saprissa

Ariel Rodríguez se ha convertido en una de las piezas clave desde el regreso de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa. El delantero atraviesa un gran momento ofensivo, con cinco goles en sus últimos tres partidos, números que reflejan su impacto inmediato en el funcionamiento del equipo.

Este repunte llega en un momento ideal para los morados, justo antes del clásico ante Liga Deportiva Alajuelense, elevando la confianza del plantel y de la afición.

Rodríguez no solo aporta goles, sino liderazgo y experiencia, elementos que han impulsado a Saprissa a dar un salto anímico importante en la previa del duelo más esperado del fútbol costarricense.

Saprissa lo confirma: Ariel Rodríguez da el gran salto en Tibás y así fue anunciado oficialmente

ver también

Saprissa lo confirma: Ariel Rodríguez da el gran salto en Tibás y así fue anunciado oficialmente

¿Cuál es el gran salto de Ariel Rodríguez con Saprissa?

Con su más reciente anotación en la victoria (0-1) ante Liberia, Ariel Rodríguez continúa escribiendo su nombre en la historia del Deportivo Saprissa registrando 144 goles quedando a 20 goles de igualar el récord del máximo artillero morado, Evaristo Coronado (164).

Imagen
Ariel Rodríguez – Saprissa

El delantero se afianza como el segundo máximo goleador en la historia del club y mantiene firme su objetivo de alcanzar el primer lugar, consolidándose como uno de los referentes ofensivos más importantes de la era reciente en Tibás.

Publicidad
Tweet placeholder

Como visitante también destaca

Con sus 40 goles como visitante, Ariel Rodríguez también se convirtió en el quinto jugador del Deportivo Saprissa con más anotaciones fuera de casa, quedando detrás de Evaristo Coronado (51), Edgar Marín (48), Walter Centeno y Jorge Monge (41), además de igualar la marca de Álvaro Saborío.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Si quiere seguir en Saprissa": Ariel Rodríguez advierte a Rachid Chirino
Deportivo Saprissa

"Si quiere seguir en Saprissa": Ariel Rodríguez advierte a Rachid Chirino

Ariel Rodríguez da el gran salto en Saprissa
Deportivo Saprissa

Ariel Rodríguez da el gran salto en Saprissa

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita
Deportivo Saprissa

Inédito: así fueron los dos goles olímpicos de Saprissa vs Carmelita

Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y cómo ver la Concachampions
Concacaf

Cartaginés vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y cómo ver la Concachampions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo