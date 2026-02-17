Volvería a La Selecta: adelantan el regreso de una ex figura de la MLS que fue descartada rumbo al Mundial 2026

La Selección de El Salvador comenzó a recorrer la extensa ruta hacia el Mundial 2030 bajo el mando de Hernán Darío Gómez, a quien la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) le renovó el voto de confianza luego de la debacle en las eliminatorias.

El gran objetivo de este año es llegar en forma a la Concacaf Nations League, que empezará a jugarse en septiembre. Por lo que la única forma de coger ritmo es mediante partidos amistosos y su primer rival será Pachuca Select, un elenco que mezcla futbolistas del primer equipo de los Tuzos y de la U-23, el 3 de marzo.

Luego, ya en plena fecha FIFA, la Azul y Blanco se enfrentará a República Dominicana y Martinica en fogueos correspondientes a la Concacaf Series. Por lo que todo se reduce, de momento, al trabajo duro que vaya a realizar el “Bolillo” con sus seleccionados.

Ex figura de la MLS podría volver a La Selecta

Antes de la llegada del técnico colombiano, estuvieron al frente de El Salvador dos españoles: Rubén De la Barrera y David Dóniga, que a su vez sucedieron a Hugo Pérez y su asistente e hijo, Gerson, ahora flamante entrenador de la categoría Sub-21 de Pumas UNAM de México.

Cuando fue cesado del cargo y también de la dirección técnica de la Azulita Sub-21 en 2023, en el inicio del camino hacia el Mundial 2026, Pérez ya estaba trabajando con el Chicago Fire II de la MLS Next Pro. Y allí se quedó hasta dar el gran salto a las fuerzas básicas de los Felinos, donde hace semanas fue campeón del Apertura 2025.

Si bien parece estar asentado en Pumas, el periodista Christian Peñate deslizó que podría darse un regreso de Gerson próximamente: “No les extrañe que a futuro pueda volver a dirigir una selección juvenil en El Salvador”, escribió en X (ex Twitter).

(Foto: captura de X)

Un factor que podría acercar a las partes es el cargo que ocupa su padre en la nueva gestión de Yamil Bukele, realizando visorías en la Subfederación de Estados Unidos junto a Mauricio Cienfuegos para las categorías de 13, 15 y 17 años. En lo que respecta a La Selecta U-20, es dirigida por Erick Dowson Prado y se está preparando para el Premundial, que arranca el fin de semana.