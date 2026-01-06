Fue figura en el Apertura 2025, sonó para Saprissa y ahora le dejó un mensaje directo a Erick Lonnis: “Dar el salto”

En el Deportivo Saprissa, la danza de nombres que circuló entre los aficionados tras el retiro de Esteban Alvarado llegó a su final con la confirmación de que la directiva que hoy comanda Erick Lonnis se decidió por fichar a Minor Álvarez.

Aunque el club aún no hizo oficial la contratación del experimentado arquero de 36 años, el propio dirigente ya confirmó que Álvarez puso la firma y que el asunto está sellado.

Un nombre que quedó en el camino

Uno de los candidatos al arco morado que quedó descartado con la llegada del ex Marquense de Guatemala fue Antonny Monreal. El mexicano, de 31 años, fue una de las grandes figuras del sorprendente Municipal Liberia que alcanzó las semifinales del Apertura 2025, registrando 8 vallas invictas en 20 partidos defendiendo el arco de los Coyotes.

Dos factores terminaron de inclinar la balanza para que Saprissa descartara su fichaje. En primer lugar, el contrato de Monreal con el club nicoyano se extiende hasta finales de 2026, por lo que no podía llegar como agente libre.

Antonny Monreal sonó para Saprissa (Instagram).

Además, su eventual incorporación habría implicado ocupar una de las plazas de extranjero para el Clausura 2026, un recurso escaso en un plantel que ya cuenta con varios futbolistas foráneos.

Antonny Monreal le habla a Saprissa

Sin embargo, el arquero de Liberia no le cierra la puerta a nada. En una entrevista con La Teja, Monreal se refirió a los rumores que lo vinculaban con Tibás y dejó en claro que, a futuro, no descarta ponerse los guantes del equipo más ganador de Costa Rica

“En este momento estoy comprometido con Liberia, tengo contrato vigente aquí y si en algún momento se diera, como te digo, si decidiera dar el salto, ya sea a Saprissa o a cualquier otro equipo, bienvenido sea”, expresó el oriundo de Noria de Ángeles.

De esta manera, mientras Saprissa ya resolvió su situación bajo los tres palos de cara al Clausura 2026, el nombre de Monreal queda instalado como una posibilidad a futuro.