“Va a volar”: Panamá recibe la advertencia que sacaría a Thomas Christiansen de la selección a meses del Mundial 2026

De manera oficial Thomas Christiansen fue presentado oficialmente por PH Sport Agency como parte de su cartera de representados. La agencia, enfocada en jugadores y técnicos de alto nivel, suma así al estratega de la Selección de Panamá a su proyecto internacional.

Este paso llega en un momento importante de su carrera, mientras continúa liderando el proceso de la Selección de Panamá, con la mirada puesta en el Mundial de 2026.

Junto a su presentación por PH Sport Agency decidieron colocar una fotografía con los distintos uniformes de sus equipos, algunos que vistió como jugador y ahora como entrenador.

Thomas Christiansen en su presentación por PH Sport Agency

La advertencia que recibe Panamá sobre Thomas Christiansen

Sin embargo, el futuro de Thomas Christiansen vuelve a estar bajo la lupa, especialmente tras el comentario del periodista Kristtian Colina en sus redes sociales, quien advirtió que, aunque su renovación “hoy tiene sentido”, su valor podría dispararse después del Mundial.

Thomas Christiansen – Selección Panamá

Actualmente, Christiasen tiene contrato con la Selección de Panamá hasta el 31 de julio de 2026, pero su creciente cotización internacional enciende las alarmas y abre el debate sobre si la federación ya trabaja en escenarios alternativos o deja todo para un eventual “vemos después”.

“La nueva agencia de Thomas Christiansen es una gran noticia… y al mismo tiempo una alerta. Su renovación hoy tiene sentido, pero tras el Mundial su cotización va a volar. Pregunta incómoda: ¿La FPF ya tiene nombres en carpeta o confiamos en la clásica “vemos después”?”, comentó el periodista Kristtian Colina en sus redes.

Kristtian Colina en su cuenta oficial de X

La llegada de Thomas Christiansen a esta nueva agencia no solo refuerza su proyección internacional, sino que también obliga a la Selección de Panamá a mirar más allá del presente y la renovación para la FPF deberá tomar pronto cartas en el asunto.