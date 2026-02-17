Jeaustin Campos recibe la sentencia más dura desde Costa Rica por la paliza que LAFC le propinó en Concachampions

Real España recibió a LAFC, pero nunca esperó que en su casa y con su gente el equipo de Estados Unidos le viniera a propinar una de las peores palizas de su historia.

Los Ángeles FC ya ganaban 5-0 al minuto 39′. Heung Min Son, una de las grandes figuras, anotó de penal y asistió en el tanto de David Martínez.

Denis Bounga marcó triplete y para completar un primera mitad redonda, Timothy Tilman puso el 5-0 en San Pedro Sula. Los aficionados no aguantaron y se comenzaron a ir del inmueble.

Donde tampoco aguantaron la paliza fue en Costa Rica, que no dudaron en criticar a Jeaustin Campos.

Jack Jean-Baptiste puso el descuento para La Máquina en el segundo tiempo y se lavaron la carita un poco y no se fueron en blanco para la vuelta. El marcador final fue un 6-1

La sentencia que recibió Jeaustin Campos desde Costa Rica

Miguel Calderon, periodista tico, dijo que lo del equipo de Jeaustin Campos era un desastre, también destacando la entrevista donde el técnico hablaba en contra de la federación de Costa Rica.

Otros lo denominaron de “papelón”. Cada referencia que llegaba sobre el técnico ex Saprissa era peor, ya que nadie esperaba semejante goleada.

Publicidad

Publicidad

Rely Maradiaga también se sumó a las críticas: “Una humillación así pone en duda a cualquier entrenador. No es la derrota en sí, es la forma en la que el equipo está perdiendo que pondrá en duda el proyecto Jeaustin Campos en el Real España. Recordemos, LAFC está en pretemporada. Su último partido oficial fue en Noviembre”.

Tweet placeholder

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad