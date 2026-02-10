Es tendencia:
Salió bicampeón con Saprissa, lo quisieron traer de regreso a Tibás pero se negó por una razón: “Le dijo que no a Erick Lonnis”

No todos terminan en el camino que marca el Saprissa y así le pasó a este bicampeón morado que decidió continuar su carrera en otro club.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis – Saprissa
© SaprissaErick Lonnis – Saprissa

Tras haber salido bicampeón con el Deportivo Saprissa, el nombre de Kliver Gómez volvió a tomar fuerza en el entorno morado luego de que se conociera el intento por repatriarlo a Tibás.

Finalmente no prosperó debido a una situación puntual vinculada en Saprissa con Erick Lonnis en el medio de la situación que terminó marcando el rumbo de la negociación.

Christian Bolaños revela lo que nadie sabía de Hernán Medford antes de regresar a Saprissa: “Siempre que lo veía…”

¿Qué pasó con Kliver Gómez en Saprissa?

Desde la mesa de Columbia Deportiva se reveló que, más allá del respeto por su presente en Puntarenas FC, existió la posibilidad de que Kliver Gómez regresara al Deportivo Saprissa.

Sin embargo, según se comentó en Columbia Deportiva el propio Kliver Gómez le habría respondido de manera negativa a Erick Lonnis para este regreso al conjunto morado.

Se le respeta que ahora esté jugando con Puntarenas, pero tranquilamente hoy sería lateral titular del Saprissa. A él le ofrecieron regresar al Saprissa y le dijo que no a Erick Lonnis. Esta anécdota la contó el propio Kliver Gómez”, se comentó desde la mesa de Columbia Deportiva aunque sin dar más detalles sobre el asunto.

Kliver Gómez da conmovedor mensaje tras fallecimiento de su padre - ESPN
Kliver Gómez cuando defendía los colores del Saprissa
De esta manera, Kliver Gómez decidió dar vuelta a la página tras su salida del Deportivo Saprissa y apostar por un nuevo desafío en Puntarenas FC, donde firmó como agente libre por dos años, con el objetivo de sumar continuidad y protagonismo en esta etapa de su carrera.

