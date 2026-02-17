“Me pela”: Jeaustin Campos toma decisión con su puesto de DT en Real España y la frase más amarga ¿Renuncia?

Jeaustin Campos tuvo que salir a dar la cara en una de sus peores noches como entrenador profesional. Su Real España fue vapuleado 6-1 por Los Ángeles FC y está prácticamente eliminado de la Concachampions 2026.

La Máquina se mostró desconocida en al estadio Morazán de San Pedro Sula y desde el banquillo tampoco hubo una respuesta inmediata para resolver.

ver también Jeaustin Campos lo señaló como el culpable de la paliza ante LAFC y terminó llorando: dura imagen en Concacaf

Juan Manuel Capeluto fue señalado como el máximo culpable por su error que sentenció a Real España desde el minuto 1.

Campos salió en conferencia de prensa y dio sus valoraciones del juego. Esto se destaca de lo que dijo el entrenador.

La conferencia más dura de Jeaustin Campos

¿Qué balance da a esa nefata media hora donde pierden 0-4?: “Agradecerle primero a Dios por la oportunidad que nos da de vivir estos momentos, unos más duros que otros… A ver, sabiamos la diferencia de niveles entre una liga y la otra, la calidad individual del rival, sobretodo de mediocampo para arriba. Los primeros 20-25 minutos, estuvimos nerviosos, nos costó entrar en el partido. Es algo que a este nivel es imperdonable. Nos castigaron más de lo que pudimos habernos equivocado, dos penales cometimos y las anotaciones en contragolpe habla bien del rival. Nosotros tuvimos ese tiempo complicado”.

Desde que Elias Burbara es directivo de Real España, se ha visto un desfile de técnicos, en usted el presidente ha confiado ¿Qué pasa por su mente, renuncia tras un 6-1?: “El éxito o el fracaso depende de tu punto de partida, no podemos hablar de éxito solo del que queda campeón. Este equipo ha venido en una constante evolución. Hace cuánto no había un partido de Concacaf acá, entonces yo entiendo. En otro equipo llevaba 5 campeonatos al hilo (Saprissa) y perdí una final de Concacaf y fue un fracaso, pero este equipo está en evolución. Fue una mala noche, sí… Aquí son las grandes ligas y ningún equipo de Honduras está preparado. Yo estoy poniendo la cara y estoy orgulloso de los muchachos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Jeaustin Campos recibe la sentencia más dura desde Costa Rica por la paliza que LAFC le propinó en Concachampions

Y agregó: “Yo sí me preguntan que pienso, estoy tranquilo, me duele, por supuesto, pero la manera en que seguimos evolucionado es la manera de empazar. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la MLS. Vamos a ubicarnos, estamos dolidos y en el campeonato nacional ahí estamos. Aquí no hemos robado a nadie”.

¿Se trabaja tranquilo cuando ex directivos de Real España llegan a increpar al banquillo?: “Si es ex directivo, me pela, es un aficionado más… así que no hay ningún problema. Yo me debo a mis directivos, la situación está complicada, pero no, no pasa nada”.