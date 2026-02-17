Anthony Hernández sorprende a Alajuelense con un mensaje sobre su futuro a días del clásico ante Saprissa: “Sufre ahora”

La actualidad de la Liga Deportiva Alajuelense refleja un momento complicado tanto en lo colectivo como en lo anímico. El equipo del Machillo Ramírez acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que incluye la eliminación de la Copa Costa Rica ante Liberia y resultados poco favorables frente a Herediano y Sporting.

A este panorama se suma la situación individual de Anthony Hernández, quien atraviesa un bajón de rendimiento evidente en donde ni siquiera fue convocado en los dos compromisos más recientes del equipo. Y ahora a pocos días del clásico ante Deportivo Saprissa, todo el ambiente es mucho más tenso.

Así fue el mensaje de Anthony Hernández

A través de una publicación en sus redes sociales, Anthony Hernández compartió una imagen con la frase: “Disfruta ahora, sufre después / Sufre ahora, disfruta después”. En medio de cuestionamientos y tras quedar fuera de las últimas convocatorias, sus palabras no pasaron desapercibidas.

La publicación sugiere que, aunque actualmente puedan existir días complicados, críticas o resultados adversos, el esfuerzo y la perseverancia terminarán dando frutos. Es decir, hoy toca “sufrir” —trabajar en silencio, soportar la presión y superar la adversidad— para más adelante poder “disfrutar” los logros.

En la antesala del clásico ante Deportivo Saprissa, el mensaje de Anthony Hernández podría ser interpretado como una señal de resiliencia y una declaración de que no baja los brazos pese al contexto actual.

El futuro de Anthony Hernández en Alajuelense

Por ahora, la continuidad de Anthony Hernández en Liga Deportiva Alajuelense no parece estar en duda inmediata. El futbolista tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026 y, al menos hasta el cierre de la presente temporada, seguirá defendiendo la camiseta rojinegra.

Aunque el propio jugador ha admitido que han existido oportunidades desde el exterior, su postura actual es mantenerse enfocado en el equipo y trabajar para revertir el momento deportivo, dejando cualquier decisión futura para más adelante.