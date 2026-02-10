“Va a volver a Saprissa”: filtran la llegada de un multicampeón por el que ya negocia Erick Lonnis

Desde la llegada de Erick Lonnis al Comité Deportivo, Saprissa está reconstruyendo puentes con exfutbolistas o figuras que dejaron huella en la institución. El último en sumarse a la lista fue Hernán Medford, quien no tuvo la oportunidad de regresar durante los 14 años de la era Juan Carlos Rojas.

Ahora, en la gestión del nuevo presidente, Roberto Artavia, se le abrieron las puertas al “Pelícano”. Y todo parece indicar que seguirá por el mismo camino uno de los máximos ídolos del saprissismo, que hasta hace no mucho tiempo atrás formaba parte de la estructura del club.

Filtran el regreso de un multicampeón con Saprissa

Este lunes, durante la emisión del programa Teléfono Rojo en YouTube, el periodista Josué Quesada sorprendió al panel con una afirmación: “Evaristo Coronado va a volver a Saprissa en los próximos días”.

Coronado, el máximo goleador en la historia de la “S” con 164 conquistas, se desempeñó como gerente deportivo de 2017 a 2019, año en el que fue removido del cargo para pasar a integrar la Comisión Técnica y cederle su lugar a Víctor Cordero, quien hace poco volvió a Tibás para trabajar con las categorías menores.

Cuando le consultaron por el cargo que ocuparía, Quesada respondió que todavía no se definió: “Están en eso. Yo me imagino que llegarán a hacer una Comisión Técnica, porque ya con (Enrique) Rivers y Cordero está la vara en las ligas menores, y me imagino que Coronado llegará a ser parte”.

Si bien Coronado se alejó formalmente de Saprissa en 2020, mas no de forma definitiva, durante una entrevista reciente dejó en claro que sigue estando a disposición, pero no para ocupar un cargo permanente por falta de tiempo.

“Si Erick o quien esté al frente me consultan algo o me invitan a alguna reunión para ver algún tema que sea importante, posiblemente, como siempre lo he hecho, voy a decir que sí. Estar regularmente metido ahí, no lo creo. Si me ocupan para valorar algo, ahí voy a estar”, aclaró el exartillero.