Tiembla Alajuelense: Hernán Medford consigue el regreso más esperado en Saprissa para el Clásico Nacional

El futbolista de Saprissa podría hacer su debut en este 2026 si Hernán Medford le da minutos.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Pelícano podrá tenerlo tras varias jornadas.
Este sábado se disputará el primer Clásico Nacional del 2026. Después de un 2025 adverso para el Deportivo Saprissa en los duelos contra la Liga Deportiva Alajuelense, el conjunto morado intentará romper la racha negativa que arrastran desde 2024.

El presente le da la ventaja a los de Hernán Medford, que vienen de cuatro victorias consecutivas. Una situación totalmente diferente vive Alajuelense, que suma tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros. En el medio, quedó eliminado del Torneo de Copa.

Para sumarle a este buen andar que tiene Saprissa, el técnico podrá contar con una de las principales figuras que tiene en la planilla. Se trata de Fidel Escobar, quien todavía no pudo registrar minutos en lo que va del año.

Fidel Escobar ya está entrenando con Saprissa tras su lesión

La última presentación del defensor panameño fue el pasado 20 de diciembre, justamente contra la Liga en la final de vuelta del Apertura 2025. En este inicio del 2026, sufrió una lesión en la columna lumbar que lo dejó fuera del terreno de juego y que también lo obligó a ser intervenido con un proceso de infiltración.

La vuelta del panameño cada vez más cerca.

Es posible, tal vez, es información clasificada, es secreto, je. Ya está entrenando, ya está entrenando. Lo de Fidel ha sido extraordinario“, confirmó Erick Lonnis sobre el regreso del panameño en una entrevista con el programa 120 Minutos.

Claro está que todo quedará en la decisión de Medford, quien tendrá que elegir a los convocados. Por el momento, el entrenador morado ha optado por la zaga central de Pablo Arboine junto a Kendall Waston, aunque Escobar también puede desempeñarse delante de esta dupla de defensores. Lo importante para Saprissa es que el jugador ya está entrenando.

