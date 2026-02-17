Jeaustin Campos lo señaló como el culpable de la paliza ante LAFC y terminó llorando: dura imagen en Concacaf

Real España vivió una noche para el olvido luego de la derrota que sufrió 6-1 contra LAFC. El cuadro de la MLS vino a comerse a La Máquina.

Todo comenzó mal desde el minuto 1, un penal infantil de José Manuel Capeluto sentenciaba la eliminatoria, ya que desde eso error los de Jeaustin Campos no levantaron la cabeza.

Después de lo Capeluto, LAFC no tuvo piedad y goleó 5-1 a un Real España que no tenía alma en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Campos señaló indirectamente como el culpable a José Manuel, ya que al minuto 23′ del primer tiempo lo sacó de cambio. En su lugar entró Antony García.

José Manuel Capeluto, el gran culpable de Real España

Fútbol Digital informa que Capeluto no fue al vestuario junto a sus compañeros cuando terminó la primera parte y se quedó en la banca llorando.

“¡Desconsolado! Juan Manuel Capeluto no regresó al vestuario en el entretiempo. El defensor se quedó en el banquillo llorando luego de provocar el penal de 0-1 y salir de cambio”.

Real España le devolverá la vista a LAFC de la MLS el próximo martes 24 de febrero, desde las 9 de la noche en Honduras, en el Banc of California Stadium de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Juan Manuel Capeluto cometió un error y Jeaustin Campos lo sacó de cambio al minuto 23. Foto: Fútbol Digital.