Hizo historia con Saprissa en el Mundial de Clubes y salió a defender a Vladimir Quesada: “El aficionado es ingrato”

Con la llegada de Hernán Medford al banquillo de Deportivo Saprissa casi 20 años después, uno de los recuerdos que primero se vino a la mente de los morados fue el histórico tercer lugar obtenido en el Mundial de Clubes 2005, precisamente de la mano del “Pelícano”.

Una de las piezas clave en aquella gesta —y durante aquella era dorada— fue el lateral derecho Jervis Drummond, quien a los 49 años disfruta del regreso de su exentrenador a Tibás para el Clausura 2026. Pero también respaldó abiertamente a su antecesor, Vladimir Quesada, por la forma en que se fue.

Jervis Drummond pidió respeto para Vladimir Quesada

En diálogo con La Teja, Drummond aclaró que está de acuerdo con la destitución de “Vladi”. No así con el comportamiento que tuvo buena parte del saprissismo para con el mundialista en Italia 1990, y lo expuso sin vueltas: “Creo, con respeto, que a veces el aficionado es ingrato”.

“Las cosas no le funcionaron, pero creo que personas como Vladimir, que han estado toda la vida en la institución, han dado alma, vida y corazón a la institución, deberían recibir un trato diferente“, reclamó, en alusión a los insultos que recibía Quesada. “Había escuchado a personas a veces decir cosas tan ofensivas que eso no debe ser. Tienen que entender que uno tiene familia y, como tal, uno no quiere que la familia escuche este tipo de comentarios”.

Drummond consideró necesario este giro de timón, pues “había como un divorcio entre la afición y Vladimir, pero él siempre estará ahí, en las buenas y las malas”. Y cree que Medford puede llegar a darle la 41, pero antes espera que “por lo menos en un mes y medio, dos meses, pueda implementar lo que a él le gusta, que es presionar”.

“Hernán es un viejo conocido, un zorro, como decimos nosotros, y gracias a Dios lo pude tener como compañero y como entrenador y es una excelente persona, 100% ganadora y eso no va a cambiar nunca“, añadió el exdefensa, llevándole un mensaje al plantel: el “Pelícano” tolera errores, pero no perdona la falta de “corazón, coraje, garra. Eso nunca lo va a perdonar”.

Desde la llegada de Medford, Saprissa lleva cuatro victorias en fila. La más reciente fue por 1-0 frente a Liberia. Pero la prueba de fuego llegará este sábado, cuando reciban a Alajuelense (8:00 p.m.) en La Cueva por el Clásico Nacional.