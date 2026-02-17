Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Hizo historia con Saprissa en el Mundial de Clubes y salió a defender a Vladimir Quesada: “El aficionado es ingrato”

Uno de los grandes futbolistas que defendió el escudo de Saprissa se molestó por las faltas de respeto a Vladimir Quesada.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Hizo historia con Saprissa en el Mundial de Clubes y salió a defender a Vladimir Quesada
© GettyHizo historia con Saprissa en el Mundial de Clubes y salió a defender a Vladimir Quesada

Con la llegada de Hernán Medford al banquillo de Deportivo Saprissa casi 20 años después, uno de los recuerdos que primero se vino a la mente de los morados fue el histórico tercer lugar obtenido en el Mundial de Clubes 2005, precisamente de la mano del “Pelícano”.

Una de las piezas clave en aquella gesta —y durante aquella era dorada— fue el lateral derecho Jervis Drummond, quien a los 49 años disfruta del regreso de su exentrenador a Tibás para el Clausura 2026. Pero también respaldó abiertamente a su antecesor, Vladimir Quesada, por la forma en que se fue.

Jervis Drummond pidió respeto para Vladimir Quesada

En diálogo con La Teja, Drummond aclaró que está de acuerdo con la destitución de “Vladi”. No así con el comportamiento que tuvo buena parte del saprissismo para con el mundialista en Italia 1990, y lo expuso sin vueltas: “Creo, con respeto, que a veces el aficionado es ingrato”.

Hernán Medford le manda un mensaje a Machillo Ramírez y calienta el clásico contra Alajuelense tras la victoria de Saprissa

ver también

Hernán Medford le manda un mensaje a Machillo Ramírez y calienta el clásico contra Alajuelense tras la victoria de Saprissa

Las cosas no le funcionaron, pero creo que personas como Vladimir, que han estado toda la vida en la institución, han dado alma, vida y corazón a la institución, deberían recibir un trato diferente, reclamó, en alusión a los insultos que recibía Quesada. “Había escuchado a personas a veces decir cosas tan ofensivas que eso no debe ser. Tienen que entender que uno tiene familia y, como tal, uno no quiere que la familia escuche este tipo de comentarios”.

Drummond consideró necesario este giro de timón, pues había como un divorcio entre la afición y Vladimir, pero él siempre estará ahí, en las buenas y las malas”. Y cree que Medford puede llegar a darle la 41, pero antes espera que “por lo menos en un mes y medio, dos meses, pueda implementar lo que a él le gusta, que es presionar”.

Jervis Drummond marcando a Peter Crouch, delantero de Liverpool, durante el Mundial de Clubes. (Foto: Getty)

Jervis Drummond marcando a Peter Crouch, delantero de Liverpool, durante el Mundial de Clubes. (Foto: Getty)

Publicidad

“Hernán es un viejo conocido, un zorro, como decimos nosotros, y gracias a Dios lo pude tener como compañero y como entrenador y es una excelente persona, 100% ganadora y eso no va a cambiar nunca, añadió el exdefensa, llevándole un mensaje al plantel: el “Pelícano” tolera errores, pero no perdona la falta de “corazón, coraje, garra. Eso nunca lo va a perdonar”.

Desde la llegada de Medford, Saprissa lleva cuatro victorias en fila. La más reciente fue por 1-0 frente a Liberia. Pero la prueba de fuego llegará este sábado, cuando reciban a Alajuelense (8:00 p.m.) en La Cueva por el Clásico Nacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa le pega a Alajuelense donde más le duele
Costa Rica

Saprissa le pega a Alajuelense donde más le duele

Jugó el Mundial de Clubes con Saprissa y perdió su todo dinero por La Sele
Deportivo Saprissa

Jugó el Mundial de Clubes con Saprissa y perdió su todo dinero por La Sele

En la órbita de Panamá: tiene 18 años, juega en Europa y disputó el Mundial de Clubes
Panama

En la órbita de Panamá: tiene 18 años, juega en Europa y disputó el Mundial de Clubes

Sorpresa con la noticia que involucra a Alajuelense y Herediano: "Ya existen contactos"
Liga Deportiva Alajuelense

Sorpresa con la noticia que involucra a Alajuelense y Herediano: "Ya existen contactos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo